200 kilometer lopen door sneeuw en regen voor veteranen met een trauma

Studenten van de opleiding Veiligheid van Summa in Eindhoven lopen deze week in vier dagen 200 kilometer van het Zeeuwse Nieuwdorp naar Eindhoven. Met de mars 'Boots on the Ground' willen ze aandacht vragen voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) onder oud-militairen. Ook zamelen ze geld in voor de Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteit.

Summa Veiligheid in Eindhoven is een mbo-opleiding voor jongeren die bij Defensie, de politie of in de beveiliging willen werken. Daarom is het ook niet vreemd dat de studenten zich betrokken voelen bij de veteranen. 23 studenten zijn donderdagochtend om zeven uur vanuit Riel vertrokken voor de derde etappe naar het Indiëmonument in het Zuiderpark in Den Bosch. "Ik het wel last van blaren, maar dat komt omdat ik m'n veters niet goed gestrikt had", zegt Time terwijl hij droge sokken aantrekt. Hij is niet de enige.

“We raakten erg onder de indruk van hun verhalen.”

Rond twaalf uur zitten ze in het natte gras bij Biezenmortel. "De stemming in de groep is goed hoewel we de afgelopen dagen veel regen en sneeuw hebben gehad onderweg", zegt Sterre van den Boogaard (20) uit Helmond. Samen met Ruben Lindenhovius (19) uit Eindhoven kwam ze met het idee voor de sponsorloop. Ze bezochten vorig jaar met school de Invictus Games in Den Haag, een soort Olympische Spelen voor getraumatiseerde of gehandicapte veteranen-sporters. “We raakten erg onder de indruk van hun verhalen”, vertelt Sterre.

"We hopen minimaal 2000 euro op te halen."

“Een van de veteranen vertelde dat hij niet bij zijn familie kon zijn en dat hij door zijn trauma niet kon samenleven met anderen. Dat vond ik heel erg om te horen en daarom wilden we iets doen voor deze groep. We hopen met de 200 kilometer toch minimaal 2000 euro op te halen." De studenten hebben niet alleen gelopen, maar ook geroeid over de Oosterschelde en in een sneeuwstorm een hindernisbaan getrotseerd bij de commando's in Roosendaal. "Dat was voor veel studenten heel pittig, maar het leverde ook mooie momenten op." Sterre is het enige meisje tussen alle jongens. "Ik vind het wel jammer dat er niet meer meiden op de opleiding zitten, want als je mentaal een knop omzet gaat het prima. Ik hou zelf wel van zo'n mannenwereld", zegt ze lachend. De mars eindigt op vrijdagmiddag bij het schoolgebouw van Summa Veiligheid in Eindhoven.