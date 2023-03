'Lokaal Brabant heeft liever eigen belemmeringen dan landelijke doctrine'

Sinds 2015 zit Lokaal Brabant, een samenwerking van lokale partijen, met één zetel in de Provinciale Staten. Het is de enige partij in het Brabants parlement die niet verbonden is met een landelijke. Als het aan lijsttrekker Marc Oudenhoven en huidig Statenlid Wil van Pinxteren ligt, verdubbelt de partij bij de komende verkiezingen.

Lokaal Brabant is een samenwerking van 26 lokale partijen die ‘samen politiek van onderop willen bedrijven’. Er is geen landelijke afdeling. Voor de Eerste Kamer is de partij aangesloten bij OPNL, een samenwerking van provinciale partijen. Dat de partij eigenlijk bestaat uit 26 kleine partijen levert regelmatig discussie op, vertelt Wil van Pinxteren. Hij zit nu voor Lokaal Brabant in de Provinciale Staten. “Moerdijk is heel anders dan Eindhoven, je zet logistiek bij kenniseconomie aan tafel. Neem daar de landbouw nog bij en dan heb je met drie heel verschillende groepen te maken. De uitersten komen bij ons samen, ze spreken met elkaar, dat vind ik heel goed.” Marc Oudenhoven trekt de lijst voor het eerst bij de komende verkiezingen. Zijn politieke stijl: “Ik heb best wat ervaring in de lokale politiek. In de gemeenteraad van Land van Cuijk sta ik bekend als ‘de diplomaat’. Wanneer we er niet uit lijken te komen, ben ik vaak degene die de boel weer bij elkaar brengt. Maar ik kan er ook hard in gaan, hoor.”

"Ik zal de nieuwe fractie niet loslaten."

Hoewel Marc het, na een lange selectieperiode van meer dan 70 kandidaten, volgens Wil heel goed zal doen, is hij zelf nog niet klaar bij Lokaal Brabant. “Er staat zoveel talent op onze lijst. Maar ik zal de nieuwe fractie, zeker in het begin, nog niet loslaten.” Reden voor Wil om te stoppen? Hij vond dat er verjonging nodig was. Of dat gelukt is? “Ik ben 67, ik ben als sinds 1974 politiek actief. Marc is nu 57 dus dat is toch tien jaar verschil”, zegt hij. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen behaalden lokale partijen in Brabant samen ruim 38 procent van de stemmen. Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen kreeg Lokaal Brabant slechts 2,5 procent van de stemmen. Waarom lukt het de partij niet om het lokale succes naar de provincie te vertalen? Marc: “We hebben niet dezelfde broodtrommel, zeg ik altijd. Ik denk dat landelijke partijen wel tien keer ons budget hebben. Wij moeten het van ‘onze poten in de klei’ hebben, onze lokale mensen.” “We zijn ook nog een jonge partij, we bestaan pas sinds 2014. Een partij heeft tijd nodig om stabiel te groeien. Een bestaan als een Forum voor Democratie dat na één succesvolle verkiezing helemaal instort, daar heb je niks aan.”

"Mensen hebben behoefte aan politiek van onderop."