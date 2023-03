112-nieuws: verdachten van racistiche leuzen vrij • auto's botsen in Deurne

15.55

Op verschillende plekken in de gemeente Altena hebben politie en boa's eerder deze week acht bekeuringen uitgedeeld. Ze kwamen in actie als uitvloeisel van 'rent a cop, rent a boa', zo werd vandaag bekend gemaakt. Met deze actie riep de gemeente inwoners op melding te doen van zaken die niet door de beugel kunnen of irritatie opwekten. Dit leverde 49 meldingen op, onder meer over sluipverkeer, te hard rijdend verkeer en overlast door honden. Tijdens de snelheidscontroles die hierna werden gedaan, werd in Andel de hoogste overschrijding van de snelheid (met 25 kilometer per uur) gemeten. Bij de actie werden ook mensen gewaarschuwd die hun hond uitlieten en er werd opgetreden tegen overlast in speeltuinen en parkeergedrag. Verder is bedrijven geadviseerd aan de politie te melden wanneer ze camera's hebben geinstalleerd. De politie zou hiervan bij incidenten gebruik kunnen maken.