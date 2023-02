Racistische leuzen op het stadhuis: man (34) opgepakt

De politie heeft vrijdagochtend twee mannen aangehouden voor het projecteren van racistische leuzen op verschillende plekken. De oudste, een 34-jarige man uit Landgraaf, zou betrokken zijn bij de projecties op het stadhuis van Eindhoven eerder deze week.

Verder is de man uit Landgraaf verdachte in een onderzoek naar de mishandeling en belediging van een destijds 24-jarige donkere man uit Amsterdam in het centrum van Breda. Het slachtoffer zou in oktober 2021 mishandeld zijn nadat de verdachte stickers met racistische teksten plakte in de binnenstad. Die zaak wordt op 20 maart 2023 behandeld bij de rechtbank in Breda.

De andere verdachte, een 24-jarige man uit Zwijndrecht, was waarschijnlijk betrokken bij het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug rond de jaarwisseling en een soortgelijke projectie in Alkmaar afgelopen januari.

Na de racistische leuzen op de Erasmusbrug startten de politie en het Openbaar Ministerie een onderzoek. Dat leidde uiteindelijk naar de twee verdachten. Na hun arrestatie zijn de huizen van de twee doorzocht. Daar werden onder andere een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen gevonden.

Mogelijk meer arrestaties

Wat betreft de projecties in Eindhoven, wordt vooralsnog alleen de man uit Landgraaf verdacht. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.

Op het stadhuis in Eindhoven werden maandagavond racistische teksten geprojecteerd als 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens blank Nederland'. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem sprak een dag later zijn afschuw uit en deed aangifte.

Uit een video die op Telegram werd geplaatst, bleek dat de leuzen afkomstig waren van een mobiele projector.