Racistische leuzen kwamen van gemaskerde daders met mobiele projector

De mensen die tijdens carnaval racistische teksten projecteerden op het stadhuis van Eindhoven, deden dat met een mobiele projector vanaf de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Dit blijkt uit een video die geplaatst is op Telegram.

De teksten 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens blank Nederland' werden maandagavond korte tijd geprojecteerd op het stadhuis in Eindhoven. Het is niet duidelijk wie er achter de actie zit. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem sprak eerder zijn afschuw uit en heeft inmiddels aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

Kanaaldijk-Zuid

Op de beelden die woensdag gedeeld worden in een extreemrechtse Telegramgroep is te zien dat de projectie gedaan is met een mobiele projector op een standaard. Er wordt vanaf de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven geprojecteerd, dat is hemelsbreed 459 meter van het stadhuis.

In de video zien we tevens een aantal mannen achter in een busje zitten, vermoedelijk zijn ze onderweg naar Eindhoven. Ook is te zien hoe meerdere racistische stickers worden geplakt op het Stratumseind, tussen het carnavalspubliek.