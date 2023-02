Racistische carnavalsteksten: 'Zeker niet zo onschuldig als het lijkt'

Op het stadhuis in Eindhoven werden maandagavond racistische teksten geprojecteerd als 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens blank Nederland'. Willemijn Kadijk doet voor onderzoeksbureau NTA onderzoek naar radicale groepen. Ze beantwoordt vijf vragen over het hoe en waarom van deze racistische leuzen.

Uit welke hoek komen deze teksten?

"Het lijkt afkomstig van iemand met een extreemrechts wereldbeeld. Van een wij-groep die zich bedreigd voelt. Die 'wij' is in dit geval het 'blanke volk'. De groep achter deze teksten denkt dat het 'blanke volk' bedreigd wordt door immigratie en multiculturele rassenvermenging. Diversiteit zorgt er volgens hen voor dat hun eigen groep uitsterft. Dat willen deze mensen tegengaan."

Het lijkt erop dat het steeds vaker gebeurt. Hoe komt dat?

"Deze vorm van actie bereikt veel mensen en is dus effectief. Tot nu toe heeft het weinig negatieve gevolgen. Extreemrechtse actievoerders merken dit en kiezen dan opnieuw voor deze manier van actievoeren."

Wat is het doel van dit soort groepen?

"De extreemrechtse beweging wil de wereld veranderen naar hun ideaalbeeld. Dat kan op verschillende manieren: via geweld en dreigementen of door een oorlog uit te lokken. Maar het kan ook door grote groepen te overtuigen van hun ideeën. Ze hopen dat mensen nieuwsgierig worden, gaan zoeken wat een geprojecteerde tekst betekent en ook overtuigd raken."

Het lijkt alsof weinig mensen schrikken van dit soort teksten. Hoe komt dat?

"Mensen kunnen denken dat het activisme 'pro-blank' is en dus niet negatief. Er is niets mis mee als je wit bent of trots bent op Nederlands erfgoed, maar bij extreemrechtse groepen gaat die trots samen met het bestrijden van de ander. Daardoor veranderen woorden van betekenis.

Dat gebeurt hier ook. Omdat mensen de achtergrond van deze actie niet kennen, zien ze niet dat deze teksten extreemrechts zijn. Ze zien niet dat mensen pleiten voor rassenpolitiek, discriminatie of zelfs deportatie. Helaas zijn er wel Nederlanders die dat willen. Daar kun je je zorgen over maken."

Hoe gevaarlijk is deze ontwikkeling?

"Het gevaar van extreemrechts zit in het extremisme. Het gevaar dat het tot geweld leidt, is overduidelijk. Maar als we haatzaaiende ideeën normaal gaan vinden, leidt dit ook tot discriminatie of zelfs deportatie.

De groep die racistische teksten projecteerde in Rotterdam, wil Nederland voor 99 procent blank wordt. Dat gaat niet samen met onze democratische rechtstaat en Nederlandse samenleving. Zo vormt het een bedreiging waar we ons tegen moeten weren."

