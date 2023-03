Michael van Gerwen schrijft geschiedenis na thriller in Premier League

1/3 Michael van Gerwen is nu al drie speelrondes op rij oppermachtig in de Premier League darts (foto: Taylor Lanning/PDC).

Michael van Gerwen is op dreef. De darter uit Vlijmen schreef donderdagavond ook de zesde speelronde van de Premier League darts op zijn naam. Hij klopte regerend wereldkampioen Michael Smith in de finale. Ook de twee speelrondes hiervoor toonde 'MVG' zich al de sterkste in deze dartscompetitie waaraan de acht beste darters van de bond PDC meedoen.

Van Gerwen begon de speelronde in Liverpool met een fraaie 6-2 zege op de Welshman Jonny Clayton. Vervolgens moest ook oud-wereldkampioen Peter Wright eraan geloven. De Schot werd met 6-1 door 'Mighty Mike' opzij gezet.

Wright maakte nog wel indruk met een knappe 130-finish in de derde leg, maar in de andere beurten had de Schot geen antwoord op het spel van Van Gerwen. In de zevende leg kreeg 'Snakebite' liefst zeven kansen op een uitgooi om in de wedstrijd te blijven. Maar die waren niet aan hem besteed en daarop maakte 'MVG' het duel alsnog gedecideerd af.

De finale tegen Michael Smith - die op weg naar de eindstrijd had afgerekend met de Belg Dimitri van den Bergh (6-3) en Nathan Aspinall (6-2) - was razend spannend. Van Gerwen brak de regerend wereldkampioen in de derde leg, maar hij zag de Engelsman korte tijd later weer op gelijke hoogte komen dankzij een mooie 111-finish en een twaalfdarter.

Een daaropvolgende elfdarter bracht 'BullyBoy' zelfs op een 4-3 voorsprong. Maar dat liet 'MVG' niet op zich zitten. De Vlijmenaar maakte gelijk, kwam via een veertiendarter op voorsprong en won het duel uiteindelijk met 6-4 nadat Smith in de negende leg een pijl op bullseye rakelings miste. De dubbel tien bezorgde Van Gerwen zijn derde dagzege in de Premier League op rij. Dat had nog nooit eerder iemand in dit spelformat voor elkaar gekregen.

"In een finale tegen Michael Smith moet je er staan, en dat deed ik", vertelde 'Mighty Mike' na afloop. "Volgens mij heb ik heel goed gespeeld. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik win mijn wedstrijden. Als je de ranglijst ziet, mag ik niet echt klagen!"

Van Gerwen gaat na zes speelrondes ruim aan de leiding in de Premier League, met acht punten voorsprong op nummer twee Michael Smith. Nathan Aspinall volgt op negen punten van 'MVG' en Gerwyn Price staat vierde.

De volgende speelronde vindt volgende week donderdag plaats in Nottingham. Daar treft Van Gerwen in de eerste ronde Peter Wright.

