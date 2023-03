Mestverwerker Den Ouden blijft maar stinken en nu is de gemeente het beu

Mestverwerker Den Ouden in Helmond stinkt nog steeds. Volgens de gemeente en de wijkraad neemt het aantal meldingen over stank in de wijk Brouwhuis weer toe. De gemeente is de situatie rondom het bedrijf zo beu, dat ze uit een bemiddelingstraject (mediation) met onder meer de provincie, de omgevingsdienst en het bedrijf is gestapt. Die mediation had tot doel de stank weer tot aanvaardbare niveaus terug te brengen.

Volgens Ben Vogel, die namens de wijkraad in de mediation zat, is de stank ‘bij tijd en wijle weer behoorlijk erg’. “Den Ouden doet gewoon niks. Er is totaal geen verbetering. En zo nu en dan bellen de mensen weer met klachten.” De gemeente meldt dat er recent een golf aan nieuwe klachten is geweest over de mestverwerker. Volgens de gemeente kwamen er eind februari in 1 week 20 klachten binnen. “Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en moeten we helaas constateren dat er nog geen zicht is op een uitkomst”, schrijft wethouder Arno Bonte in een brief naar de provincie. “Het mediationtraject heeft niet de oplossing geboden waarop we gehoopt hadden. Die lijkt eerder verder uit zicht te zijn geraakt. We bemerken helaas ook een weinig oplossingsgerichte houding van het bedrijf Den Ouden, dat vooral oog lijkt te hebben voor het eigen bedrijfsbelang en niet voor de belangen van omwonenden.”

"Het bedrijf wilde ook in het weekend produceren, dat was een klap in het gezicht"