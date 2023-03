Nieuwe tips en mogelijk slachtoffer in zaak serieverkrachter

De politie heeft twintig namen getipt gekregen van mannen die voldoen aan de kenmerken van de serieverkrachter die tussen 1989 en 2010 toesloeg in De Kempen. Ook meldde zich een mogelijk dertiende slachtoffer. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad dat een week geleden uitgebreid stilstond bij deze coldcasezaak. Het onderzoek naar de verkrachter stagneerde bij gebrek aan nieuwe aanknopingspunten.

Door de nieuwe aandacht in de media kwamen er nieuwe tips binnen. Tussen de twintig genoemde namen, zitten vijf mannen die eerder in beeld waren bij de politie. Zij zijn door onderzoek uitgesloten als dader. De vijftien andere mannen zijn nieuw voor de onderzoekers.

De politie laat in het Eindhovens Dagblad weten blij te zijn met de tips maar dat het onduidelijk is of hierdoor het onderzoek herstart. "De tips moeten eerst nog geanalyseerd worden", zegt een politiewoordvoerder.

Nieuw slachtoffer

Naast tips over de mogelijke dader meldde zich ook een mogelijk nieuw slachtoffer afgelopen week. Een vrouw meldde dat ze halverwege de jaren 90 is belaagd door een onbekende man. Ze werd van haar brommer getrokken maar wist te ontsnappen. Van de gezochte verkrachter is bekend dat hij zijn slachtoffers opwachtte langs fietspaden en ze van hun fiets of brommer sleurde.

Dankzij de slachtoffers kent de recherche wel veel details van de verdachte. Hij is blank, tussen de 1,70 en 1,80 meter lang, heeft een Valkenswaards of Riethovens dialect, zou inmiddels tussen de 55 en 60 jaar oud zijn, droeg destijds werkschoenen, had een onverzorgd uiterlijk, vermoedelijk blond of rossig haar, ruwe handen en stonk naar zweet, sigaretten en drank.

In 2006 zou hij kalend zijn geweest. Zijn slachtoffers zeggen dat hij een niet al te intelligente indruk op hen maakte.

Heimelijk onderzoek

Eerder werd duidelijk dat de politie jarenlang stamboom- en DNA-onderzoek naar duizenden mannen in De Kempen heeft gedaan zonder resultaat. De politie selecteerde 2400 mannen uit Valkenswaard en Bergeijk die tijdens de eerste verkrachting in 1989 tussen de 16 en 35 jaar oud waren en in die omgeving woonden.

Zonder hun medeweten werd hun DNA onderzocht als dat bekend was bij het Nederland Forensisch Instituut. Daarnaast gebeurde hetzelfde bij 500 mannen in de omgeving Eersel en Waalre die opvielen door tips of hun zeden- en geweldsverleden. Het leverde niks op. Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek komt er definitief niet.

Serieververkrachter

De verkrachter sloeg tussen 1989 en 2010 zeker twaalf keer toe, vooral in de omgeving van Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

LEES OOK:

Serieverkrachter niet gevonden, geen groot DNA-verwantschapsonderzoek

Serieverkrachter in de Kempen: DNA-onderzoek onder 65 mannen levert niets op

Serieverkrachter in omgeving van Valkenswaard: dit heeft hij op zijn kerfstok