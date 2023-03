Helmonders laten ravage achter in hotels en vertrekken zonder te betalen

Een vrouw (28) en een man (36) uit Helmond hebben het eind 2021 wel erg bont gemaakt in verschillende hotels van Van der Valk: ze aten en dronken voor duizenden euro's, bleven slapen en vertrokken zonder te betalen. Ook maakten ze er een gewoonte van om etensresten op verschillende plekken van hotelkamers achter te laten. Onder meer Van der Valk in Cuijk was het doelwit van het tweetal. Maandag stonden ze voor de rechter, ze kregen een taakstraf.

De Helmonders bezochten samen of afzonderlijk van elkaar Van der Valk-hotels in Leeuwarden, Sneek en Cuijk. Dit gebeurde tussen 25 november en 11 december 2021. Ze reserveerden op de naam van het bedrijf dat de man toen had en wilden achteraf betalen. Ze hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen van hotelmedewerkers, oordeelde justitie.

De man en de vrouw zeggen dat het niet hun bedoeling was om Van der Valk op te lichten: ze mochten de rekeningen bij de hotels achteraf betalen. Volgens het duo was daarvoor geen termijn afgesproken, zo licht hun advocaat toe. Volgens de rechtbank was er wel degelijk sprake van oplichting. Zo hadden ze een lijstje opgesteld van hotels waar achteraf betalen mogelijk is.

Toen de hotelmedewerkers de oplichting ontdekten, waren de hotelpiraten alweer gevlogen. Volgens de rechter hadden de twee ‘een of meer consumpties’ genomen, in de praktijk kwam het erop neer dat de gasten zich niet bepaald hebben ingehouden. Zo deden ze zich ook tegoed aan alcoholische dranken.

Opgepakt in hotel waar ze wél betaalden

De politie kwam hen vorig jaar juli op het spoor en hield ze op verzoek van justitie aan in een hotel in Den Bosch. Hier hadden ze overigens wel betaald. Bij de arrestatie bleken ze 6000 euro op zak te hebben.

De vrouw en man krijgen een taakstraf van honderd uur, zo oordeelde de rechter. Met deze straf en een voorwaardelijke celstraf van een maand, is de kous voor de Helmonders nog niet af. Van der Valk zegt dat het 4500 euro tegoed heeft van hen. Daar moet een andere rechter nog over oordelen.