Eerste asperges van de koude grond: Jan en Carmen Berkers winnen weer

Jan Berkers uit Liessel heeft dit weekend de eerste asperges van de koude grond gestoken. Jan en zijn vrouw Carmen wonnen voor de vierde keer de wedstrijd van het Brabants Asperge Genootschap. Daarmee is ook het aspergeseizoen officieel begonnen.

"Het voelt goed om de eerste te zijn", vertelt Carmen enthousiast. Zelf heeft ze daar helaas niet van kunnen genieten toen de eerste asperges afgelopen zaterdag werden gestoken. Ze lag ziek op bed.

"We hebben geluk dat ons veld hoog ligt en vrij open is. De zon staat continu op het veld. Bovendien is mijn man erg fanatiek", lacht ze. "Hij begon op het juiste moment met opploegen en plaatste op tijd tunnels over het veld."