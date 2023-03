Herdenkingsplek omgekomen gezin druk bezocht: 'Het gaat door merg en been'

De nieuwe herdenkingsplek voor het gezin uit Raamsdonksveer dat vrijdagavond is verongelukt op de A59 bij Sprang-Capelle, wordt druk bezocht. Bij de kiosk in het centrum van het dorp komen regelmatig mensen langs om bloemen te leggen of om even stil te staan bij het gedicht van tonprater en dichter Andy Marcelissen.

Op het Heereplein liggen bloemen, maar ook knuffels zoals een beer, een hond en een haas. Bij het huis van het gezin was geen plek meer. Reden voor de gemeente om een nieuwe herdenkplek in te richten en alles te verplaatsen. Andy Marcelissen is zichtbaar onder de indruk: "We hebben het over zestig jaar nog over dit ongeval. Het heeft zo'n diepe indruk gemaakt. Het raakt Raamsdonkveer in de ziel. Het is verschrikkelijk. Het houdt je constant bezig." Op zondagochtend schrijft Marcelissen altijd een gedicht voor de lokale radio, dit keer op verzoek over het ongeluk. Daarna vroeg de gemeente hem of ze het mocht plaatsen bij de gedenkplek.

"Het is verschrikkelijk. Niet te vatten."

"Ik ben vanmorgen op de plek van het ongeval geweest op de snelweg. Je ziet de sporen van het ongeluk nog. Dat gaat door merg en been", zegt hij. Een vrouw komt een kijkje nemen. "Het meisje zat bij mijn kleindochter in de klas. Die kwam tussen de middag eten. Ze is zo onder de indruk van het ongeluk. Dezelfde klas en dezelfde leeftijd. Dat raakt je zo. Ik wilde hier even langs. Het is verschrikkelijk. Niet te vatten, een heel gezin." Een andere vrouw komt een kaarsje brengen. "Het gaat me aan het hart. Ik wilde medeleven tonen. Het is heel verdrietig. Ik heb zelf ook zoiets meegemaakt. Mijn zoontje is veertig jaar geleden ook doodgereden", zegt de vrouw met trillende stem. "Het hele gezin weg, het is triest. Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte." Het gedicht van Andy Marcelissen: De Stilte Piepende remmen

Slippende banden

Metaal verwrongen

Het branden Daarna de stilte

Niet te doorbreken

Doodse stilte

Begint te spreken En dan de drukte

Het kabaal

Maar te laat

Ze zijn allemaal…