Voortvluchtige drugscrimineel Bert van D. opgepakt op Schiphol

De 55-jarige Bert van D. uit Den Bosch is dinsdag opgepakt op de luchthaven Schiphol. Hij is vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel in een groot drugsonderzoek. Sinds de uitspraak was de man spoorloos.

De man zou als opdrachtgever meerdere drugslabs hebben aangestuurd. Ook was er een nauwe samenwerking met drugskartels uit Mexico. Uit opgenomen gesprekken in het kantoortje van een ketelbouwer werd duidelijk dat de man zichzelf 'de methman' noemde en dat hij geld betaalde aan een ketelbouwer. De verdachte was op vrije voeten tot aan de uitspraak op 10 juni 2022, maar verscheen daar niet. Sinds de uitspraak stond hij internationaal gesignaleerd en startte de politie een onderzoek naar zijn verblijfplaats. Dinsdag werd hij op Schiphol aangehouden door de Koninklijke Marechaussee toen hij terugkeerde uit Zuid-Afrika. Kort daarvoor had de man via zijn advocaat aangegeven zich te willen melden. Zijn zaak loop nog in hoger beroep. Alle veroordeelden in dit onderzoek genaamd Proteus zitten nu vast.