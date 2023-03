112-nieuws: mannen aangehouden voor drugsbezit • busje en auto botsen

17.36

In Rijsbergen is gisteren een achtervolging geweest. Daarbij is een 23-jarige man uit Zundert aangehouden. Hij negeerde het stopteken van de politie en bleek spullen om mee in te breken in zijn auto te hebben liggen. De man werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, het veroorzaken van gevaar op de weg en het vervoeren van inbrekersspullen. Zijn auto is in beslag genomen.

"Even was men bang voor eenzelfde incident als vorige week, maar gelukkig hoefde het zover niet te komen", meldt de politie. Vorige week was er een klopjacht op drie vuurwapengevaarlijke overvallers in Rijsbergen. Het ging toen mis met het communicatiesysteem van de politie, waardoor tientallen agenten niet wisten wat ze moesten doen.

