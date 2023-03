PvdA van drie naar vijf zetels ‘Stiekem meer dan we verwacht hadden’

“Het is ongelofelijk. We moeten zien hoe dit uiteindelijk uitpakt, maar van drie naar vijf is echt waar we op gehoopt hadden. Misschien stiekem wel meer dan we gedacht hadden.” Dat zegt PvdA-lijsttrekker Ward Deckers na de exitpoll in Brabant.

In de exitpoll staat de PvdA op vijf zetels. Dat is twee zetels meer dan de partij haalde tijdens de vorige verkiezingen. ‘Verantwoordelijkheid nemen’

Volgens Deckers wordt de PvdA gewaardeerd voor het nemen van verantwoordelijkheid in het huidige provinciebestuur. “Het nemen van verantwoordelijkheid in een college hoort bij ons. Blijkbaar wordt dat gewaardeerd." Wat ook meespeelt is dat de partij ook scherp is geweest in haar eigen verhaal, vermoedt Deckers. “Er zijn socialere keuzes nodig in Brabant. We moeten het durven om Brabant open te houden om betaalbare huizen te kunnen bouwen. Zodat mensen weer in een dorp of stad kunnen wonen, waar ze willen wonen. En dat het niet onbetaalbaar is om daar te wonen, vertelt Deckers. “De energieprijzen en de prijzen in de supermarkt zijn allemaal gestegen. Wij hebben daar continue aandacht voor gevraagd. Als ik dit zie, denk ik dat dat de basis is van ons verhaal.” BBB

Over de uitslag van BBB, die op twaalf zetels staat, zegt de PvdA'er. "Het is een ongekend resultaat, dat hebben ze goed gedaan. Zij hebben op dit moment de wind mee. Het sentiment waar ze goed op inspelen, voor de boeren en het landelijk gebied, daar scoren zij goed op." "Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat de PvdA anders tegen de problematiek kijkt. Ik ben dan ook benieuwd waar de BBB voor staat anders dan alleen stikstof en het boerenvraagstuk. Ze zijn flink de Staten in gekomen, nu ben ik benieuwd waar ze staan", besluit Deckers.