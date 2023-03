VVD sluit samenwerking met BBB niet uit: 'Gaat om afspraken maken'

De Brabantse VVD sluit samenwerken met de BBB niet uit, ondanks ervaringen uit het verleden met nieuwe partijen die in korte tijd met veel zetels verkozen worden. Dat zegt VVD-lijsttrekker Martijn van Gruijthuijsen.

In de exitpoll staat de VVD op negen zetels, een verlies van één zetel ten opzichte van de vorige verkiezingen. “Er zit nog een marge in. We gaan het morgenochtend bekijken”, zegt Gruijthuijsen.

'Grote verantwoordelijkheid op BBB'

Uit de exitpoll komt wel naar voren dat de VVD niet meer de grootste partij gaat worden, maar dat BBB met twaalf zetels in de Staten komen. “Er ligt een grote verantwoordelijkheid op hen om zo snel mogelijk Brabant open te krijgen. Daar werken we graag aan mee”

Op de vraag of hij er vertrouwen in heeft of het goed gaat dat de BBB de leiding neemt, zegt Gruijthuijsen: “Je weet nooit of het goed gaat als je aan een gesprek begint. Maar ik neem aan dat ook zij het belang van de Brabantse ondernemers echt goed in het achterhoofd hebben, om Brabant zo snel mogelijk open te krijgen.”

‘Het is mensenwerk’

Na de vorige verkiezingen kwam nieuwkomer Forum voor Democratie in het college, dat later klapte. Gruijthuijsen heeft er vertrouwen in dat het met de BBB beter gaat. “Uiteindelijk is het mensenwerk. De vorige keer hadden we een heel ervaren bestuurderspartij die ook een einde maakte aan de coalitie.”

“Het zegt mij niet heel veel of je nieuw bent of ervaren. Het is mensenwerk. Dan gaat het erom dat we afspraken kunnen maken in het belang van Brabant en dat die afspraken worden nagekomen”, aldus Gruijthuijsen.

