Verkiezingsuitslagen: BBB de grootste • GL/PvdA ook op winst

De SP staat stabiel op 5 zetels in de exitpoll. Vergeleken met andere provincies niet slecht voor de SP, maar lijsttrekker Nico Heijmans had toch op meer gehoopt. "Ik verwachtte stiekem toch dat we een zetel erbij kregen. We hebben er bij de afgelopen paar verkiezingen natuurlijk verloren, dus dit is niet zo slecht natuurlijk." Heijmans voorziet een lastige formatie. Al verwacht hij niet dat de SP in een coalitie terecht zal komen. "Een meerderheid over rechts, geleid door de BBB is logisch. Daar is voor de SP geen realistische plaats voor."