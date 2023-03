PVV: ‘Het is de BBB beter gelukt om ongenoegen te verwoorden’

De PVV gaat volgens de exitpoll van vijf zetels terug naar drie. Volgens lijsttrekker Alexander van Hattem is het de BBB 'beter gelukt om het ongenoegen te verwoorden en het resultaat neer te zetten'.

Met het aanstaande verlies van Forum voor Democratie, dachten veel mensen dat de PVV weer zetels terug zou krijgen. Dat resultaat valt voor de PVV nu tegen.

“Je had natuurlijk op meer gehoopt. Maar de BBB heeft een enorme uitslag neergezet. Alle felicitaties en complimenten daarvoor”, aldus Van Hattem.

‘Duidelijk signaal naar coalitie’

De uitslag is een 'heel duidelijk signaal richting de zittende coalitie', zegt Van Hattem. “Die zijn met een stikstofslot gekomen. Dat is te absurd voor woorden. Dan krijg je dat de kiezer zegt: dit kan zo niet langer, dit moet gewoon anders. Daar hebben wij ook een rol in gespeeld."

Volgens Van Hattem is het stikstofdossier een van de belangrijkste punten. “Op dit moment is dat zo’n actualiteit geworden, waardoor het hele land op slot is gezet”, aldus Van Hattem.

Hij zegt verder dat massa-immigratie een belangrijk thema is. “We krijgen een asieldwangwet, waar de heren in Den Haag mee bezig zijn. Ik hoop dat er een keer een andere wind gaat waaien in Den Haag en de asieldwangwet opzij geschoven kan worden.”

'Keihard doorgaan'

De partij voelt zich niet verslagen. “Wij staan in de Staten nog altijd overeind en we blijven keihard doorgaan, om ook een ander geluid te laten horen in de Staten”, aldus Van Hattem.

LEES OOK:

VVD sluit samenwerking met BBB niet uit: 'Gaat om afspraken maken'

Verkiezingsuitslagen druppelen binnen, zo is in jouw gemeente gestemd

'Minder partijen nodig voor provinciebestuur maar de puzzel blijft lastig'