Schietende overvaller zorgt voor onrust in Roosendaal: meer beschuldigingen

De gewelddadige overvaller die Roosendaal teisterde is ook in beeld voor een schietpartij in de stad. De man veroorzaakte afgelopen najaar onrust in Roosendaal, vooral omdat hij een keer lukraak om zich heen schoot. Donderdag was de eerste openbare rechtszaak rond de overvaller.

Verdachte Amin el H. uit Roosendaal is 18 jaar oud. Hij zou in november vorig jaar in korte tijd drie gewapende overvallen hebben gepleegd in zijn woonplaats. Hij sloeg toe op een tabaksshop in de wijk De Kroeven en tankstations aan de Vijfhuizenberg en de Antwerpseweg.

Met een bivakmuts op en vuurwapen drong hij steeds binnen. Bij een van de drie overvallen schoot hij. De kogel verbrijzelde een glasplaat. De overvallen veroorzaakten onrust in de stad. Gevreesd werd dat de man slachtoffers zou gaan maken.

Brandgang

Op de eerste pro-formazitting tegen de Roosendaler werd donderdagmiddag bekend dat de verdachte ook in beeld is voor iets anders: een schietpartij in een brandgang in Roosendaal. Meer details gaf de officier van justitie niet.

De recherche onderzoekt of de verdachte de schutter was of dat alleen zijn pistool daarbij gebruikt is. Mogelijk wordt de aanklacht nog uitgebreid met poging tot doodslag.

De verdachte zelf ontbrak in de rechtszaal. Hij was om onduidelijke redenen in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda gebleven.

De man is al eerder gestraft. Waarvoor is onbekend. Hij kreeg toen onder meer een voorwaardelijke straf opgelegd. De drie overvallen pleegde hij in zijn proeftijd en daarom wordt nu ook geëist dat die voorwaardelijke straf wordt uitgevoerd, naast een verwachte strafeis voor de overvallen.

Camerabeelden

Ook is duidelijk dat er nog een andere dader betrokken was bij de overvallen. De politie zag op camerabeelden een andere man die een vluchtauto bestuurde.

Omdat de verdachte 18 is, kan hij worden berecht als minderjarige. Of dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Begin juni is weer een tussentijdse zitting.