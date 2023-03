Ook in grootste plattelandsgemeente is BBB de winnaar: 'Overweldigend!'

Ook in de grootste plattelandsgemeente van Brabant steekt de BoerBurgerBeweging (BBB) met kop en schouders boven alle andere partijen uit. Meer dan 26 procent van de stemmen in de gemeente Land van Cuijk ging naar BBB. Het verbaast Willem van den Elzen uit Stevensbeek niet. Hij is veehouder en de nummer 21 op de lijst voor BBB: "Er is te weinig aandacht voor de achteruitgang van het platteland."

De opkomst van BBB is in het Land van Cuijk meer dan een proteststem tegen het kabinet en een stem tegen het stikstofbeleid, denkt Van den Elzen: “Het hier echt een landbouwgebied. Hoewel dat enorm aan het veranderen is. Er was hier in Stevensbeek tot voor kort nog een varkensboer. Die is gestopt en nu is er geen een meer. Er zijn ook steeds minder koeienboeren. We zien het langzaam allemaal verdwijnen.”

"Vroeger draaide in Stevensbeek alles om de boer", vertelt Van den Elzen, één van de mensen van het eerste uur bij de partij. "Als er activiteiten in het dorp waren, werden die aangepast aan de melktijden van de boeren. Dat dat er niet meer is, is niet zo erg. Maar het boeren plattelandse karakter is wel aan het verdwijnen. Net als een hoop voorzieningen. Zo is er geen café meer in het dorp." “Daar is in Den Haag geen aandacht voor. Alles draait om de randstad”, stelt Van den Elzen. "De kiezer heeft nu duidelijk laten horen dat dat moet veranderen. Al dat cijfermatige wat ze aan het doen zijn en de mens die niet meer meetelt."

"Het is overweldigend en indrukwekkend."