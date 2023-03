Stankoverlast van mestverwerker in Helmond: bemiddeling gaat toch verder

De provincie wil dat de gemeente Helmond toch nog langer praat met mestverwerker Den Ouden. De gemeente gaf vorige week aan uit een bemiddelingspoging te stappen, omdat er in haar ogen geen oplossing kwam voor de stank in de wijk Brouwhuis. Bewoners hebben daar al jaren last van en voor de gemeente is de maat vol.

Wethouder Arno Bonte stuurde een brief naar de provincie om aan te kondigen dat de gemeente niet meer wilde praten. Maar deze brief is volgens hem ‘in het verkeerde keelgat geschoten’ bij de provincie. De provincie laat weten dat de bemiddelingspoging nog steeds loopt.

Helmond heeft nu laten weten tot 4 april nog mee te praten. Als er dan geen oplossing is, dan stapt de gemeente echt uit het overleg. Wethouder Arno Bonte geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt met zijn brief naar de provincie. “Ik had als wethouder formeel niet de bevoegdheid om uit de gesprekken te stappen. Dat wist ik niet.” Het besluit dient van het hele college te zijn.

Geduld raakt op

Bij de bemiddeling zijn onder meer onder meer de provincie, mestverwerker Den Ouden, de omgevingsdienst, de gemeente en de omwonenden betrokken. Ook B en W van Helmond vinden dat de gesprekken lang genoeg hebben geduurd. “In juli had er een oplossing moeten zijn. Dat is niet gehaald. Vervolgens was het eind vorig jaar. Toen was er nog geen zicht op een oplossing”, zegt wethouder Bonte.

“Ik vind dat er snel een oplossing moet komen voor de bewoners van Brouwhuis. Na een recente stankgolf in de wijk is het vertrouwen van de bewoners in de bemiddelingspoging tot een dieptepunt gedaald. Op een gegeven moment moet je kunnen zeggen, dit is niet de manier om tot een oplossing te komen,” zegt Bonte.

Geheimhouding

Ook de mestverwerker was verbaasd over het besluit van de gemeente om niet meer te praten. Volgens het bedrijf schond de gemeente de afspraken over geheimhouding. “Daar ben ik het niet mee eens”, zegt de wethouder. “We hebben aangekondigd uit de gesprekken te stappen en hebben niets over de inhoud van de gesprekken gezegd.”

Het bemiddelingstraject kwam voort uit een rechtszitting bij de Raad van State. Die wees een besluit van de provincie af over de hoeveelheid stank die Den Ouden mocht uitstoten, omdat het juridisch onvoldoende was onderbouwd. Volgens Bonte is het aan de provincie om nu met een nieuw besluit voor Den Ouden te komen. “En dan zou ik zeggen: haal er stevige externe juristen bij.”

En of er nog een oplossing kan komen voor 4 april? De wethouder heeft er een hard hoofd in. “Maar het is niet onze bedoeling om de provincie voor het hoofd te stoten. Zij zien er wel wat in.”

