Akkerbouwer Jolanda ging viral en wint nu met waterschapsverkiezingen

Ook bij de waterschapsverkiezingen heeft BBB een grote slag geslagen. Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslagen. Bij waterschap Aa en Maas werd BBB met bekende akkerbouwer Jolanda Nooijen niet de grootste. Ook bij waterschap De Dommel wint BBB niet. In het waterschap Rivierenland, waar Werkendam, Woudrichem en Aalburg onder vallen wel.

BBB heeft een heel bekende lijsttrekker in voor het waterschap Aa en Maas. Akkerbouwer Jolanda Nooijen uit Zeeland ging in oktober nog viral met een video waarin ze haar frustratie uitte over de nieuwe richtlijnen voor akkerbouwgewassen. Ze komt wint met BBB 7 zetels. "Dat is toch fantastisch", zegt ze. "Van niks naar zeven zetels! Zelf dacht ik aan drie of vier zetels. Dan was ik al heel trots geweest."

De winnaar bij Aa en Maas werd Waternatuurlijk. Zij waren al de grootste partij en blijven dat met 8 zetels. "We zijn er blij mee voor het water, de natuur en het klimaat", reageert lijsttrekker Ernest de Groot. "We hadden dit niet verwacht. Dat we in het verkiezingsgeweld van de landelijke partijen met een partij die alleen meedoet met de waterschapsverkiezingen toch de grootste zijn."

Voor Jolanda Nooijen gaat er nu een nieuw avontuur beginnen. "Ik laat het allemaal op me afkomen", zegt ze. "Maar ik word gesteund door een paar sterke mensen achter me."

Lastige puzzel

De twee partijen zijn ruim de grootste geworden. En het klinkt logisch dat ze samen gaan praten. "Als BBB de problemen blijft ontkennen wordt het een lastige puzzel", zegt De Groot van Waternatuurlijk, een partij die zich vooral richt op klimaat en natuur. "Maar als ze aangeven dat ze de uitdagingen met ons te willen oppakken dan staan we daar zeker voor open."

"Ik heb heel vaak geroepen dat de agrarische sector niet zonder de natuur kan", reageert Nooijen. "Dus ik denk dat Water Natuurlijk en BBB elkaar niet zo snel bijten. Dus daar komen we wel uit."

Uitslag Aa en Maas:

Water Natuurlijk: 8

BBB: 7

VVD: 3

CDA, Partij voor de Dieren, PvdA: 2

50 Plus en AWP: 1

Uitslag Rivierenland:

BBB: 6

Water Natuurlijk: 5

CDA en PvdA: 2

VVD, Partij voor de DIeren en SGP: 2

Christen UNie, AWP en JA21: 1

Uitslag de Dommel:

Water Natuurlijk: 7

VVD en BBB: 4

PvdA en Partij voor de Dieren: 3

50 Plus, Werken aan Water, AWP: 1

De uitslagen zijn voorlopig. Donderdag 23 maart komt de definitieve uitslag.

