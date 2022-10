Boerin Jolanda krijgt ministerie op bezoek na boze video: 'Goed gesprek'

Boerin Jolanda Nooijen (53) uit Volkel kreeg woensdag onverwachts bezoek van medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aanleiding was de boze vlog die ze had gedeeld op social media, waarin ze haar frustratie uitte over nieuwe richtlijnen voor akkerbouwgewassen. "We hebben voor mijn gevoel een héél fijn gesprek gehad", zegt Jolanda.

De vlog van Jolanda ging afgelopen dagen massaal rond op social media. Tienduizenden mensen zagen hoe de boerin haar frustraties uitte. Ze maakte het filmpje nadat ze lucht had gekregen van de nieuwe richtlijnen voor akkerbouwgewassen. Daarin wordt gezegd dat veel gewassen die nu nog in de grond staan, volgend jaar op 1 oktober al geoogst moeten zijn. "Hoe kunnen ze dat bedenken in Den Haag?", zei ze in haar vlog. "Kijk eens om je heen. Aardappels, bleekselderij, waspeen... het moet er allemaal uit zijn." Het filmpje was woensdagmiddag aanleiding voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een bezoekje aan haar te brengen. "Ze had haar zorgen online geuit en ons op verschillende manieren benaderd. We waren in de buurt en wilden Jolanda zelf zien en spreken", zegt woordvoerder Elise van den Bosch vlak na het gesprek.

"Ik was volledig geknapt en heb tot in mijn tenen zitten huilen."

Jolanda had de avond ervoor nog een telefoongesprek gehad met een beleidsmedewerker. "Ik ben daarin heel boos en teleurgesteld geweest. Op een gegeven moment ben ik volledig geknapt en heb ik tot in mijn tenen zitten huilen. Vannacht heb ik nog een mail gestuurd naar iedereen die ik kon bereiken van het ministerie, om te zeggen dat ik me zwaar zorgen maakte en dat ze naar Volkel moesten komen", vertelt de boerin. Woensdagmiddag gebeurde dat ook: de woordvoerder, directeur-generaal en een beleidsmedewerker van het ministerie belden plotseling dat ze op de koffie wilden komen. Jolanda is er blij mee. "Ik waardeer het erg dat ze afgereisd zijn naar Volkel. Het betekent dat ze me echt serieus hebben genomen."

"We willen hetzelfde: gezonde natuur en goed water."

Volgens de boerin is het gesprek dan ook goed gelopen. Ze zag zelfs kans om nog snel twee collega-ondernemers aan tafel te zetten. "Ik heb alles kunnen zeggen. We hebben ook duidelijk naar elkaar uitgesproken dat we hetzelfde willen: gezonde natuur en goed water. Waar ik op gehamerd heb, is maatwerk per bedrijf." Volgens Jolanda is er eindelijk echt naar haar geluisterd. Ze voelt zich na het gesprek dan ook veel beter. "Ik ben een stuk rustiger nu. Ik blijf alles wel echt volgen. Maar als ze niet waren gekomen, dan was ik morgenmiddag echt naar Den Haag gegaan." Ook woordvoerder Van den Bosch spreekt van een 'constructief' gesprek. "Ze heeft haar zorgen met ons kunnen delen en wij hebben wat meer kunnen uitleggen hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Het is belangrijk om dit soort zaken altijd samen met de sector te doen, dat bleek bij dit gesprek ook maar weer."