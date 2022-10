Boze boer Jolanda geeft haar frustratie vrij baan en wordt massaal gedeeld

Het filmpje van boer Jolanda Nooijen (53) uit Volkel ging de afgelopen dagen massaal rond op social media. "Ik geloof dat bijna een miljoen mensen mij gezien hebben", zegt ze enigszins beduusd. In een vlog liet ze haar frustratie de vrije loop. "Ik kan er niet bij dat alle gewassen die hier op mijn land staan volgend jaar rond deze tijd geoogst moeten zijn", zegt ze in dat filmpje. "Hoe kunnen ze dat bedenken in Den Haag?"

Aanleiding voor het boze filmpje zijn de nieuwe richtlijnen voor akkerbouwgewassen. Daarin wordt gezegd dat veel gewassen die nu nog gewoon in de grond staan, volgend jaar op 1 oktober al geoogst moeten zijn. "Kijk eens om je heen. Aardappels, bleekselderij, waspeen... het moet er allemaal uit zijn", zegt ze wanhopig tegen de camera. De video van Jolanda werd onder meer gedeeld door Caroline van der Plas van BBB:

Wachten op privacy instellingen...

Bart Voet van de ZLTO in Uden bevestigt dat boeren als Jolanda zwaar gedupeerd worden door de laatste plannen. In het geval van Jolanda moeten 9 van de 11 gewassen die zijn teelt, op 1 oktober geoogst zijn. "Dat betekent dat er minder opbrengst is, maar ook minder werk, minder verse groenten en minder inkomsten."

"Bij onze wensen zat niet de wens bij om het oogstseizoen in te korten."

De plannen komen als een verrassing. De afgelopen maanden hebben boerenorganisaties hun wensen kunnen aangeven voor de toekomst. "Daar zat niet de wens bij om het oogstseizoen in te korten", klinkt ook de ZLTO-man wat gefrustreerd. Volgens de overheid is het voordeel van het vroege oogsten dat er minder nitraat ofwel mest in de grond en het water verdwijnt. De planten zijn weg dus hoven niet meer bemest te worden en er kunnen zelfs gewassen geplaatst worden die de resten nitraat opnemen. De overheid doet dat om zo tegemoet te komen aan de wensen vanuit 'Brussel' om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. "Maar daar staat nergens verkort het oogstseizoen", reageert Bart Voet van ZLTO wat geïrriteerd.

"Ik ben overdonderd door alle reacties."