Jan (63) krijgt de allerlaatste coronatest bij de GGD in Tilburg

De blauwe beschermjassen en handschoenen kunnen uit. De GGD's stoppen na vrijdag met het testen op corona. Na 2 jaar en 8 maanden is dat een einde van een tijdperk. "Ik heb niet genoeg zelfvertrouwen om het thuis te doen", vertelt de 63-jarige Jan Smits. Hij is vrijdagochtend de laatste en enige die zich laat testen in het Tilburgse wijkcentrum De Ypelaer.

"Nog even meepikken voor de zekerheid", mompelt Smits door zijn mondkapje. Om precies 3 minuten over 9 had hij een afspraak. "Genoeg mensen zijn bang voor corona. Niet iedereen is even blij dat het stopt bij de GGD."

"Ik ben bang dat het positief is", zegt hij na afloop van de test. Ook zijn vrouw is een paar dagen geleden positief getest op corona. Ik ben heel blij dat het nog even kan hier", zegt hij opgelucht. Op gepaste afstand loopt hij naar buiten. "Nog even uw handen desinfecteren alstublieft", zo vraagt een GGD-medewerker voor de laatste keer.

Annemarie de Gouw was van het eerste moment betrokken bij het testen. Dat begon met het thuis testen van risicopatiënten. "Het is toch een beetje raar," zegt ze op de laatste testdag, "maar het is eigenlijk maar goed ook." Op het hoogtepunt testte ze honderden mensen per dag. "Je ziet steeds minder mensen en vandaag is er zelfs maar eentje. Dan is het wel klaar."

Cruise of extra zekerheid

De afgelopen periode was het al rustig in de teststraten. Waarom mensen nog kwamen, als het ook thuis kan? "Het zijn vooral mensen die extra zekerheid willen. Die vertrouwen het zelf niet helemaal met de thuistest", merkte Annemarie. "Ook zien we mensen die bijvoorbeeld op een cruise gaan. Daar wordt het blijkbaar nog voor gebruikt."

Ondanks de ellende van de pandemie, heeft Annemarie ook mooie herinneringen aan al dat testen. "Ik heb zoveel leuke mensen leren kennen", glundert ze. Rond half elf trok ze de deur achter zich dicht.

Toch is ze nog niet helemaal klaar met corona. "Ik blijf parttime bij de GGD werken en vaccineer ook nog af en toe."

Controles

Sinds juni 2020 konden alle mensen met klachten bij de GGD terecht voor een coronatest. Zorgminister Ernst Kuipers besloot vorige week dat het grootschalig testen op corona niet meer nodig is. Aan het einde van de dag sluiten alle testlocaties in ons land.

Wie na vrijdag nog een PCR-test wil, bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland, moet naar een commercieel testbedrijf. Wel blijven de controles van het rioolwater doorgaan en wordt het aantal ziekenhuisopnamen in de gaten gehouden.

De GGD houdt de vaccinatielocaties wel open. Mensen met een hoog medisch risico kunnen een extra herhaalprik krijgen op verwijzing van een medisch specialist. Ook mensen die nog helemaal niet gevaccineerd zijn of nog geen herhaalprik hebben gehad, kunnen nog terecht.