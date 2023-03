Zeearend komt pas uit boom als ze honger krijgt: 'Had net 5 forellen op'

De Stellers zeearend die donderdag ontsnapte uit haar volière in Zoo Veldhoven, is nog altijd op vrije voeten. Ze zit hoog en droog in een boom op het park. Richard Loomans, eigenaar Zoo Veldhoven, verwacht dat het dier daar nog wel even blijft zitten. Want honger heeft de roofvogel nog niet.

Loomans zag de zeearend donderdag in een flits voorbij vliegen en speurde vervolgens alle weilanden in de omgeving af. Hij reed naar eigen zeggen bijna twee tanks benzine leeg. Totdat een alerte bezoeker van het park zich meldde: "Wat doet die zeearend daar buiten z’n kooi?" Het dier was dus toch weer terug gekomen en zit nu rustig in de boom. “Een meter of twintig hoog en het is heel moeilijk om haar uit die boom te krijgen”, vertelt Loomans.

"Als de brandweer ‘m uit de boom zou spuiten, dan vliegt hij zeker weg."

Hij houdt het dier sinds donderdagmiddag scherp in de gaten, want als hij echt wegvliegt, wordt het een nog groter probleem. “Het dier kan afstanden afleggen, daar word je akelig van. Ze vliegt bij wijze van spreken in een dag naar Hongarije. Het is een geluk bij een ongeluk dat ze bij onze achterdeur blijft zitten.” Het dier lijkt dus toch gehecht te zijn aan het thuisfront en aan haar baasje. "Ze heeft het bij ons supergoed en wordt uitstekend verzorgd. Er is er maar één die haar kan vangen en dat ben ik zelf. Als de brandweer haar uit de boom zou spuiten, dan vliegt ze zeker weg. Ze moet uit zichzelf naar beneden komen.”

"Als je net uit een wokrestaurant komt, heb je ook geen zin in een bak nasi."

Loomans wacht voorlopig af voordat hij het dier gaat lokken met voedsel, want de viseter heeft donderdag nog vijf forellen naar binnen gewerkt. “Na zo’n maaltijd heeft ze de eerste twee dagen echt geen honger. Dan komt ze niet naar beneden. Stel je voor dat jij net gegeten hebt bij een wok-restaurant en je komt buiten waar ze meteen een bak nasi voor je neus zetten. Daar heb je dan helemaal geen zin in.” Als de zeearend uiteindelijk wel op een lekker hapje afkomt, kan ze met een net worden gevangen door Loomans. Voorlopig houdt hij het dier scherp in de gaten. Daarmee heeft hij er een dagtaak bij. Eén geluk: het dier ziet ’s nachts niet veel en voert dan weinig uit, want het is een dagroofvogel. “Maar zodra het licht wordt, sta ik paraat."