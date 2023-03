Autodief na tien minuten al gepakt: 'Navigatie stond al op Warschau'

Ko van der Sande (59) uit Best lag nog half te slapen toen hij de koplampen van zijn auto in zijn slaapkamer zag schijnen. Toen hij naar buiten holde, bleek zijn wagen gestolen. Binnen tien minuten had de politie de autodief te pakken. “De navigatie stond al ingesteld op Warschau.” De gestolen auto was dus waarschijnlijk bestemd voor Polen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is de nacht van woensdag op donderdag, tien voor halfvier ’s nachts. Van der Sande ligt thuis te slapen in Best en hoort een piepje. Een herkenbaar piepje. “Ik heb een hybride auto en die maakt een piepgeluid als je ermee achteruitrijdt.”

"Hier heb ik gisteravond mijn auto toch neergezet?”

Hij ziet de koplampen van zijn auto in zijn slaapkamer schijnen en wegdraaien. Van der Sande rent naar buiten toe. “Dan sta je heel raar te kijken en denk je: huh, dit kan niet waar zijn? Hier heb ik gisteravond mijn auto toch neergezet?” Ko heeft door dat zijn auto is gestolen en belt meteen alarmnummer 112. “Ik dacht: ik moet er snel bij zijn. De centralist vertelt mij dat ze via het camerasysteem de auto op de snelweg proberen te spotten.” Maar zover komt het niet. Nog voordat de auto op de snelweg zit, krijgt Van der Sande het goede nieuws.

“Ik heb geen Poolse mensen in dienst dus ik kan dat verhaal meteen ontkrachten.”

Agenten die toevallig in de buurt rijden, spotten de gestolen auto. In de auto zit een Poolse man die beweert dat hij de auto van Van der Sande mocht meenemen omdat hij een medewerker van zijn bedrijf is. “Ik heb geen Poolse mensen in dienst, dus daar was niets van waar”, vertelt Van der Sande. De politie brengt de auto nog geen half uur na de diefstal terug naar Van der Sande. De volgende ochtend stapt Van der Sande opgelucht in zijn wagen. Dan gebeurt er iets raars. "De stem van het navigatiesysteem begint opeens Pools tegen me te praten. De route naar Warschau was zelfs al ingesteld”, lacht Van der Sande, die zijn lesje geleerd heeft.

"Ik heb een speciaal doosje besteld om de sleutel in op te bergen."

Zijn auto is keyless en heeft dus geen sleutelcontact. Dat maakt zo'n auto soms gevoelig voor diefstal. Als je de sleutels niet goed opbergt, kunnen dieven zelfs buiten het huis de sleutel uitlezen en kopiëren. Daar is speciale apparatuur voor. "Ik heb nu een speciaal doosje van aluminium besteld om de sleutel in op te bergen. Dat zou daar goed tegen moeten helpen”, besluit Van der Sande.