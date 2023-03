Verpleger kinderdagverblijf vrijgesproken van ontucht, onvoldoende bewijs

De 56-jarige Maarten W. uit Hilvarenbeek is vrijgesproken van ontucht met een jongetje van 5. Volgens de rechtbank in Den Bosch is er onvoldoende bewijs om de verpleger te veroordelen. Wel wordt hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Dat komt hem op een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een maximale taakstraf van 240 uur te staan.

Tegen de man was 2,5 jaar celstraf geëist. Bovendien had de officier geëist dat de verdachte na zijn celstraf niet meer met kinderen zou mogen werken. Ook zou de verdachte volgens de officier een algemeen verbod op de omgang met kinderen moeten krijgen. Altijd ontkend

De man werd van ontucht met een 5-jarige jongen verdacht toen hij als verpleegkundige op een medisch kinderdagverblijf in Waalre werkte. De verpleger heeft de ontucht altijd ontkend. Behalve de verklaringen van de jongen was er geen aanvullend bewijs, oordeelde de rechter. Hij sprak de verpleegkundige uit Hilvarenbeek daarom vrij van het plegen van ontucht. Kinderporno

Tijdens het onderzoek vond de politie wel kinderporno op de telefoon van de verdachte. In een beveiligde map werden seksueel getinte foto's van jongeren gevonden. Voor het bezit van kinderporno veroordeelde de rechter de man uit Hilvarenbeek tot een maximale taakstraf van 240 uur. Een beroeps- of omgangsverbod met kinderen vond de rechter niet nodig. Mocht hij nog een keer in de fout gaan, dan wacht hem sowieso een celstraf van drie maanden. LEES OOK: Verpleger kinderdagverblijf verdacht van ontucht met kleuter: eis 2,5 jaar