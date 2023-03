BBB kiest burgemeester van Waalwijk als verkenner voor nieuwe coalitie

Sacha Ausems, de burgemeester van Waalwijk, gaat de eerste verkennende gesprekken voeren voor een nieuwe coalitie voor de Provinciale Staten. Afgelopen week won de BoerBurgerBeweging (BBB) de verkiezingen. De partij is als eerste aan zet om een nieuwe coalitie te vormen.

Ausems is partijloos en zal in de komende weken gesprekken gaan voeren met de nieuwe partijen in de Provinciale Staten. Ze gaat kijken welke punten wel en niet onderhandelbaar zijn in een nieuwe coalitie.

Stikstofplannen ter discussie

Dat zal een pittige klus worden voor de verkenner. Eerder liet fractievoorzitter van BBB John Frenken weten dat de deadline voor stalaanpassingen een discussiepunt zal worden. De deadline staat nu op 1 juli 2024, maar BBB wil dat deze uitgesteld wordt.

Volgens Frenken is het onverstandig om boeren op deze termijn hun stal te laten aanpassen, om zo de stikstofproductie in de provincie te verminderen. "Die deadline is mensen het mes op de keel zetten, wat totaal niet nodig is." Er valt daarom niet te onderhandelen over dit punt, vindt de fractievoorzitter.

Daarnaast vindt BBB een ander punt belangrijk in de verkennende gesprekken: de partij hoopt dat duidelijk wordt welke partijen bereid zijn om het coalitieakkoord over twee jaar tussentijds te laten beoordelen. “De afgelopen jaren hebben we namelijk geleerd dat ontwikkelingen en uitdaging zich in een steeds hoger tempo aan het opvolgen zijn."

'Vereerd' met haar rol

BBB vindt Sacha Ausems de geschikte persoon voor deze onderhandelingen. "Wij willen in een open proces de gesprekken voeren. Juist de neutrale positie van Ausems en haar bestuurlijke ervaring maken haar geschikt voor deze rol", aldus Frenken.

De burgemeester van Waalwijk is in ieder geval vereerd met een rol als eerste verkenner. Zo laat ze weten: "Verbinding is voor mij een belangrijk thema, teveel mensen voelen zich niet gehoord. Ik heb de overstap naar het openbaar bestuur gemaakt vanuit die betrokkenheid. Wijs bestuur start met luisteren en goed willen begrijpen. Daarom ben ik bijzonder gemotiveerd om deze gesprekken te voeren."

BBB werd woensdag in alle provincies de grootste bij de verkiezingen. Volgens factievoorzitter Frenken komt dat door de onvrede die er heerst over het kabinet, vertelde hij op de verkiezingsavond.