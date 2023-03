'Overwinning BBB komt door Caroline', zegt fractievoorzitter John Frenken

De historische verkiezingsuitslag dreunt nog na in het politieke landschap. De BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas haalde in Brabant elf zetels in Provinciale Staten. Met het aanstellen van een verkenner is de volgende fase begonnen. Een aantal hoofdrolspelers probeerde zondagmiddag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant te achterhalen wat de BBB zo populair maakt.

John Frenken is de Brabantse fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging en hij denkt niet dat het hoge aantal stemmen te verklaren valt door proteststemmen. "Dat is te negatief, wij willen positiever zijn. Bij ons is het glas halfvol." Daar raakt hij een snaar bij Nico Heijmans van de SP, die een stuk positiever over proteststemmen denkt.

Heijmans steekt de hand in eigen boezem: "Mensen hebben de afgelopen jaren zó vaak het woord crisis gehoord en ze hebben een enorme hekel aan onzekerheid. Dat verwijten zij de politiek. En terecht. Dat mag je ook ons aanrekenen. Dan hebben wij dus iets niet goed gedaan, anders hadden wij die zetels gehad. We moeten bij onszelf te rade gaan.

"Het komt door Caroline", zegt Frenken. "Mensen hebben zich herkend in haar, want ze is toch het gezicht, en hoe ze zich opstelt. Mensen denken: dat is wat we zoeken. Wat zij doet, daar willen wij in mee."

Maandag begint verkenner Sacha Ausems met oriënterende gesprekken voor een mogelijke coalitie in Brabant. Het hele gesprek tussen de drie politici is te zien in KRAAK..