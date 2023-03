Oude V&D komt weer leeg te staan in Den Bosch: 'Mooie plek voor een museum'

Het oude V&D-gebouw in de Bossche binnenstad komt weer leeg komt te staan nu kledingzaak KOOPman deze week vertrekt. Het pand zou perfect zijn voor het Design Museum, vindt fractievoorzitter Judith Hendrickx van De Bossche Groenen. Het museum zelf kwam jaren geleden al tot de conclusie dat het vrijwel onmogelijk is om te verhuizen naar een plek midden in de binnenstad.

Met het vertrek van kledingzaak komt een groot pand midden in de Bossche binnenstad vrij. Judith Hendrickx ziet het Design Museum al voor zich op die plek. “Voor de Bossche Groenen hoeft het Design Museum helemaal niet te verhuizen, maar als de gemeenteraad dat toch wil, zou het V&D-gebouw een goede plek kunnen zijn.” De raad heeft nu gekozen voor het Citadelhofje als nieuwe plek. Net buiten de binnenstad, in de nieuwe Bossche Stadsdelta, wordt voor ruim 43 miljoen euro een nieuw gebouw neergezet. Het plan zorgt voor onrust onder de bewoners van het Citadelhofje waar 15 sociale huurwoningen bijna zeker moeten gesloopt. De Bossche Groenen is tegen de nieuwbouwplannen. “Nu gaat de gemeente weer een duur gebouw bouwen, terwijl er heel veel leegstand is in de Bossche binnenstad", zegt de fractievoorzitter. "Een bestaand gebouw hergebruiken, is beter dan nieuwbouw."

“Nog voordat de KOOPman in het pand kwam, hebben we die locatie al onderzocht”

De Bossche Groenen wil dat het college laat onderzoeken of het V&D-pand geschikt is voor het Design Museum. Maar volgens woordvoerster Maan Leo van het Design Museum is dat jaren geleden al gebeurd. “Toen de V&D vertrok, heeft het pand ook een tijd leeg gestaan. Toen hebben we die plek al onderzocht.” Volgens het museum is het vrijwel onmogelijk om op die plek te voldoen aan alle specifieke technische voorwaarden. “Het museum en vooral het depot moeten heel goed beveiligd worden tegen allerlei rampen. En voor het vervoeren van kunstvoorwerpen heeft een museum een veel grotere lift nodig dan een kledingwinkel”, zegt Maan Leo. “Ook zijn de plafonds van de oude V&D te laag. Je zou de hele binnenkant moeten afbreken en alleen de gevel laten staan.”

“Een nieuw gebouw past beter bij ons als jong vooruitstrevend museum."