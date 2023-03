Minister laat Eindhoven Airport met rust: 'Natuur wordt niet geschaad'

Eindhoven Airport is geen bedreiging voor Natura 2000-gebieden. Ook houdt de luchthaven zich aan het maximumaantal van 43.000 vliegbewegingen. Christianne van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, gaat daarom niet optreden tegen de luchthaven. Mobilisation for the Environment (MOB) had hiervoor een rechtszaak aangespannen.

De actiegroep van Johan Vollebroek heeft al verschillende rechtszaken gewonnen, onder meer over stallen waarvan de uitstoot van stikstof werd betwist. Eind vorig jaar richtte MOB, met steun van de Brabantse Milieu Federatie en de Vereniging Natuurmonumenten, haar pijlen op Eindhoven Airport. Dat was niet voor het eerst. Volgens de milieubewegingen wordt er illegaal gevlogen van en naar het Eindhovense vliegveld, omdat er geen natuurvergunning is verstrekt.

Kwestie van tijd

Van der Wal bevestigt dat die vergunning (nog) niet is afgegeven, maar de minister is ook van mening dat Eindhoven Airport gebruik mag maken van Europese rechten die in 1994 zijn vastgesteld. Bovendien loopt er een aanvraag voor een natuurvergunning, die naar verwachting positief zal worden beoordeeld. Dat de procedure zo lang duurt, komt volgens de bewindsvrouw omdat het ‘gecompliceerd’ is. Zo moet Eindhoven Airport onder meer nieuwe stikstofberekeningen aanleveren.

Naar mening van Van der Wal is nu al duidelijk dat al het verkeer van en naar de luchthaven (van vliegtuigen tot auto’s) de natuur niet aantast. “Handhavend optreden in het belang van de natuur is daarom onevenredig", aldus de bewindsvrouw.

Geen dwangsom

De luchthaven hoeft dus geen dwangsom opgelegd te worden. Wel moet het Rijk van de rechter boeten voor het feit dat ze wel erg veel tijd nodig heeft genomen om op de verzoeken van de belangenorganisaties te reageren. Hiervoor moet een dwangsom van ruim 1400 euro worden betaald.

