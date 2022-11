Actiegroep MOB richt de pijlen op Eindhoven Airport in stikstofdiscussie

De actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB), die al verschillende stikstofrechtszaken wist te winnen, heeft het vizier nu gericht op onder meer Eindhoven Airport. Volgens de actiegroep wordt er illegaal gevlogen van en naar de Eindhovense luchthaven, omdat hiervoor geen natuurvergunning is verstrekt. De luchthaven moet een dwangsom opgelegd krijgen door het ministerie van Landbouw, als het aan MOB ligt. Daarvoor is nu een verzoek neergelegd bij de rechter.

De hoogte van de dwangsom zou door de rechtbank in Arnhem moeten worden bepaald. MOB heeft hier ook verzoeken ingediend om Schiphol en Rotterdam Airport te laten beboeten, omdat deze vliegvelden eveneens zonder natuurvergunning zouden draaien.

Rechtszaken over stikstof gewonnen

MOB is de actiegroep van Johan Vollenbroek, die al diverse rechtszaken in de nationale stikstofdiscussie heeft gewonnen. Zo bepaalde de Raad van State woensdag nog dat bij de bouw, aanleg én sloop van onder meer huizen, energieprojecten en wegen gekeken moet worden naar de gevolgen voor omliggende natuurgebieden.

MOB had deze zaak aangespannen. Deze actiegroep is ook de partij die de rechtbank in Den Bosch liet buigen over al dan niet emissievrije stallen. In deze zaak kreeg ze eveneens het gelijk aan haar zijde.

'Minister weigert te handhaven'

Nu gaat de actiegroep zich nog steviger vastbijten in Eindhoven Airport. De actiegroep ruziet al sinds 2019 met deze luchthaven, Schiphol en Rotterdam Airport, maar ook met het ministerie van Landbouw, dat zou moeten toezien op milieuvriendelijke vliegbewegingen.

Volgens MOB heeft de minister verklaard dat Eindhoven Airport een natuurvergunning nodig heeft, maar wordt er niet gehandhaafd. Hier is de afgelopen jaren genoegen mee genomen, omdat door corona veel minder werd gevlogen, zo meldt MOB. Maar het aantal vluchten zit sinds begin dit jaar weer in de lift.

MOB zegt dat de rechtbank zijn verzoek met spoed gaat behandelen en dat de zaak binnenkort op de agenda komt. Een woordvoerder van de rechtbank in Arnhem kan dit niet bevestigen. Ze laat weten dat het verzoek is binnengekomen en dat de betrokken partijen om informatie is gevraagd.

'Vergunning op korte termijn?'

Eindhoven Airport is op de hoogte van de gerechtelijke stappen van MOB. Een woordvoerder voegt eraan toe dat de luchthaven twee jaar geleden een aanvraag voor een natuurvergunning heeft ingediend bij het Ministerie van Landbouw. Tegen de ontwerpvergunning die door 'Den Haag' is opgesteld, zijn zienswijzen ingediend.

De woordvoerder: "We dringen er al geruime tijd bij het bevoegde gezag, de minister van Landbouw, op aan om nader bericht te krijgen over de voortgang, zodat wij op korte termijn over een definitieve natuurvergunning kunnen beschikken."

