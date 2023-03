Het andere geluid uit het azc in Budel: 'We willen ons nuttig maken'

Het is tijd voor een ander geluid, vond een groep inwoners van de gemeente Cranendonck. Een tegengeluid bij alle negatieve verhalen over de overlast van het azc in Budel. Een poging om de bewoners eens echt te leren kennen. Te luisteren naar hun cellomuziek, te kijken naar hun danskunsten of te luisteren naar hun vluchtverhalen. Daarom organiseerde het Bewonerscollectief Cranendonck maandag een avond, waar ook staatssecretaris Eric van der Burg van justitie voor werd uitgenodigd.

Die kwam al snel tot de conclusie dat hij flink tekort is geschoten. Dat eigenlijk heel Den Haag tekort is geschoten als het om het azc in Budel gaat. Het afbouwen van het aantal opvangplekken in 2015 en 2016 was een ‘domme keuze’. Van der Burg omschreef hoe Nederland er in drie maanden in slaagde om 100.000 Oekraïense vluchtelingen een veilige plek te geven, omdat alle gemeentes meehielpen. “We hebben verzuimd om dat te doen met alle asielzoekers en daar is uw gemeenschap de dupe van geworden.”

Dan die andere 95 procent. De groep mensen die een veilig heenkomen probeert te vinden. Ze wilden maandagavond graag hun menselijkheid laten zien. Een Syrische vluchteling liet op het podium van de Smeltkroes in Maarheeze een puntgaaf vel papier zien. “Ziet er goed uit, niet?” Vervolgens verfrommelde hij het. “Dit heeft de oorlog met me gedaan. Ik ben een ander persoon geworden. We hebben veel geleden.”

Van der Burg beloofde beterschap, de 5 procent van overlastgevende ‘veiligelanders’ moeten beter gespreid worden. Hij is met twee gemeentes in gesprek die ook een opvang voor deze groep zouden kunnen bieden. “Maar het is trekken en duwen.”

De staatssecretaris trok dus het boetekleed aan en zei er niet in te zijn geslaagd het menselijke in het verhaal te brengen. “Deze bewoners proberen echt bruggen te slaan, iets wat ik niet heb gedaan. Ik ben veel te veel op de getallen en de wetgeving gaan zitten.”

Bart Kraaijvanger is een van de initiatiefnemers van het Bewonerscollectief Cranendonck. “Ik kan er niet tegen dat we dit zo koud en kil benaderen. Deze asielzoekers zijn mensen zoals jij en ik. Mensen zeggen dat ik een asielknuffelaar ben. Maar ik wil ook een andere manier van opvang.”

De aanwezige bewoners van het azc benadrukten dat veel mensen hoog opgeleid zijn. De cellist speelde in het operahuis van Damascus in Syrie voordat hij vluchtte. Hij kan in Syrie niet over straat zonder herkend te worden. De een studeert luchtvaarttechniek, de ander promoveert in het onderwijsveld. “Ze hebben alleen maar een kans nodig”, zegt Adil Izemrane, bewoner van het azc en lid van Movement on the Ground, een organisatie die hulp biedt aan vluchtelingen.

Want dat er veel overlast is rondom het azc, daar is iedereen het over eens. Tamar Simonis van de supermarkt in Budel vertelt dat mensen liever boodschappen doen in een ander dorp omdat ze zich niet prettig voelen in haar winkel. Bewoners van het azc stelen alcohol. "En er werd laatst weer iemand betrapt met een pizza in zijn onderbroek."

De bewoners van het azc zien wel in dat er overlast is. “Die overlast ervaren we zelf ook op het azc”, zegt Adil Izemrane. “Als 1 Syriër een vergissing begaat, worden alle Syriërs erop aangekeken. Maar de meeste mensen op het azc willen zich graag nuttig maken, ze willen ergens bij horen. Als je ze buitensluit, dan gaat het dus mis."

De bewoners van het azc zijn erg te spreken over de Nederlanders. “De mensen zijn hier vol liefde”, vertelt een Syrische vluchteling op het podium. “Kom naast me staan, ik geef je mijn hand en hopelijk krijg ik ook een hand terug.”