Ontsnapte zeearend na 5 dagen nog steeds niet gevangen: 'Heel slim dier'

De ontsnapte zeearend uit dierenpark Zoo Veldhoven is nog steeds niet gevangen. Het vrouwtje zit al vijf dagen in bomen in het vogelpark. "Twintig keer per dag controleer ik of ze er nog zit. Ik wil haar niet kwijt", zegt parkeigenaar Richard Loomans.

Loomans probeert het dier met voer te lokken, maar dat blijkt haast onmogelijk. Ze had donderdag nog vijf forellen op. "Ze kan makkelijk een week zonder voedsel. Mensen denken dat ze vijf paarden en acht kalkoenen op een dag eten in de natuur, maar dat is niet zo", lacht hij. "Een of twee prooien per week is voldoende."

De Stellers zeearend is donderdagmiddag rond één uur ontsnapt. De roofvogel kwam uit zijn kooi door een gat in het nylon gaas. Ze blijft in de buurt van andere roofvogels in het park, die nog wel vastzitten. "Ze laat hen niet in de steek."

Met haviksogen houdt de bezorgde parkeigenaar het naamloze dier scherp in de gaten. Zondag had iemand het dier in een weiland gespot, een kilometer verderop. "Die zien we nooit meer terug", dacht Loomans. "Als ze nu vertrekt, zit ze vanmiddag in Duitsland." Toch zat het beestje later weer in het park.

"Ze is heel slim", vertelt Loomans. En dus moet hij nog uitvogelen hoe het beest het best gevangen kan worden. De vogel moet op de grond komen om haar te vangen, dat wil Loomans doen door haar bij de poten te pakken. "Als iets afwijkt van normaal, dan vertrouwt ze het niet meer." Ze vliegt regelmatig naar de kooi van haar soortgenoten of andere hoge punten in het park.

De zeearend komt oorspronkelijk uit Rusland en zit al zes jaar in Zoo Veldhoven. De eerste tekenen zijn goed. "Ze kwam al op kleine stukjes vis af. Ik was daar toen zelf niet bij, want je kan natuurlijk niet 24 uur per dag gaan kijken", weet de dierentuineigenaar. Hoe hongeriger ze wordt, hoe groter de kans dat het lukt. De visliefhebber is volgens Loomans niet gevaarlijk voor bezoekers.