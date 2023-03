Zo wil PSV stadionverbod van 40 jaar afdwingen: 'We kunnen het niet alleen'

PSV kan niet in haar eentje het stadionverbod van 40 jaar handhaven, dat is opgelegd aan de man die het veld bestormde tijdens de wedstrijd tegen Sevilla. Daarvoor heeft de club van hulp van anderen nodig, zoals bijvoorbeeld de gemeente. Dat zegt de woordvoerster van PSV, Sanne Clements.

Dylano K. (20) rende op 23 februari het veld op, richting de keeper van Sevilla. Hij haalde een keer uit met zijn linkervuist, viel, werd overmeesterd en afgevoerd. PSV kwam tot een stadionverbod van 40 jaar door alle overtredingen op te tellen en daar een straf aan te hangen. “Hij had al een stadion- en gebiedsverbod. Hij was dronken. Hij is het veld opgelopen en hij heeft de keeper aangevallen”, somt Sanne Clements op. “Voor ons genoeg om hem 40 jaar de toegang te weigeren. Levenslang wilden we niet. Iemand moet een tweede kans kunnen krijgen, al is dat in zijn geval al een derde kans.”

“Voor ons alleen is het niet te doen.”

Nu PSV deze straf heeft opgelegd, is het de vraag of deze man ook echt 40 jaar lang het Philips Stadion niet in kan komen. “Voor ons alleen is het niet te doen”, zegt PSV-woordvoerster Clements. “Het is onmogelijk voor ons om dit verbod te handhaven. Dan moet iedere steward hem herkennen. En, laten we eerlijk zijn: hij is ondanks een stadionverbod ook tijdens de wedstrijd tegen Sevilla in het stadion gekomen.”

"Wij zijn niet bevoegd af te dwingen dat iemand zich moet melden."

Want Dylano K. had op dat moment al een gebieds- en stadionverbod na eerdere misdragingen rond voetbalwedstrijden in 2021 en 2022. Om het 40-jarige stadionverbod te handhaven, heeft de club de hulp gevraagd van de burgemeester van Eindhoven. "Wij zijn niet de gemeente of de politie", zegt ze. "Wij zijn niet bevoegd af te dwingen dat iemand zich moet melden." Landelijk wordt al jaren gesproken over bijvoorbeeld een meldplicht tijdens wedstrijden. Maar, ondanks succesvolle experimenten met bijvoorbeeld online meldplicht, wordt hier nog niet veel gebruik van gemaakt. Ook burgemeesters maken vrijwel nooit gebruik van een mogelijkheid tot een meldplicht Clements verwacht dat de KNVB het stadionverbod voor Dylano K. zal uitbreiden naar een landelijk stadionverbod. Ook hoopt ze dat andere PSV-supporters van zich laten horen als K. toch weer een thuiswedstrijd van PSV bezoekt. “Maar wij kunnen niet meer doen. Wij blijven om hulp vragen van anderen.” LEES OOK: Digitale meldplicht ideaal bij stadionverbod, maar gebeurt nog steeds niet Veldbestormer PSV 'herinnert zich niets' van aanvallen keeper Sevilla