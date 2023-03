Zorgen om vergrijzing bij leermeesters in bouw: ‘We krijgen er weinig bij'

Bram van Heugten oefent voor het NK metselen (foto: Alice van der Plas). Yino Krasnici aan het werk bij zijn tegelmuur (foto: Alice van der Plas). Volgende Vorige 1/2 Bram van Heugten oefent voor het NK metselen (foto: Alice van der Plas).

De 18-jarige Bram van Heugten is er duidelijk over. Hij was lang niet zo goed geworden in het metselen als hij zijn leermeester niet had gehad. “Als je begint bij een bouwbedrijf, dan weet je nog helemaal niks. Je hebt iemand nodig die ermee kan omgaan dat je het na vijf keer uitleggen nog steeds niet snapt.” Bram is inmiddels zo goed geworden dat hij meedoet aan het NK metselen dat woensdag begint.

Op zijn opleidingsbedrijf, Bouw Infra Mensen in Mierlo, is er zorg over die leermeesters in de bouw. Ze zijn onmisbaar. Ze zorgen vaak voor de een-op-eenbegeleiding van een leerling en hebben over het algemeen engelengeduld. Maar de leermeesters worden volgens Bouw Infra Mensen steeds ouder. “Veel zijn nu in de 50 of 60”, zegt Frans van den Heuvel. Hij heeft een bouwbedrijf en zit in het bestuur van het opleidingsbedrijf. “Op een gegeven moment willen ze het stokje aan een jonger iemand geven. En we krijgen er weinig bij.”

"In twee jaar maken we van een slechte een goeie. En van een goeie een uitmuntende."

De 20-jarige Yino Krasnici is tegelzetter in opleiding. Ook hij gaat meedoen aan het NK. “Op school leer je wel wat”, zegt hij. “Maar op het bedrijf begint het pas echt. Mijn leermeester heeft me de basis goed bijgebracht en heel veel snelheid en nauwkeurigheid.” Een leerling, een leermeester. Een koppeltje. Dat is het ideaalbeeld. En iedereen wordt er vrolijker van, zeggen ze bij Bouw Infra Mensen. “Het personeel blijft er jong bij”, zegt Frans van den Heuvel. Hij heeft drie leermeesters, twee timmerlieden en een tegelzetter. Hij laat foto’s zien van een villa in aanbouw. “Hier zie je de leermeester met de leerling in actie. De leerling heeft net een muur gemetseld. Dat metselwerk wordt echt uitgebreid besproken. In twee jaar maken we van een slechte een goeie. En van een goeie een uitmuntende.”

"Je moet het zien als investering."

Van den Heuvel hoopt dat meer bouwvakkers een opleiding tot leermeester gaan volgen. Je bent er twee, drie dagen mee kwijt en om het jaar een dag nascholing. En dat is niet makkelijk bij een druk bouwbedrijf. “Maar je moet het zien als investering. Je moet naar de lange termijn kijken”, zegt Van den Heuvel. “Veel bouwbedrijven denken in de korte termijn.” Van den Heuvel wijst op de huizen die nog gebouwd moeten gaan worden. “Eén miljoen in tien jaar. We staan voor een enorme opgave. We hebben echt de goede mensen nodig.” Of een gebrek aan leermeesters ook gaat leiden tot een mindere kwaliteit van onze huizen? Zo’n vaart zal het niet lopen, denkt Van den Heuvel. “We werken natuurlijk met kwaliteitscontroles. Maar iemand die traditioneel is opgeleid, kan wel makkelijker prefab-woningen maken bijvoorbeeld.”

"Mensen willen het ook vaak zelf doen. Dan is het drie keer niks."