Buurt wist niets van drugsapotheek: 'Het leek eerder een discotheek'

Buurtbewoners in Roosendaal klagen al maanden over geluidsoverlast vanuit een huis de Bandeliersweg waar maandag zes soorten drugs zijn gevonden. De politie sprak over een 'drugsapotheek'. Van de grote hoeveelheid drugs wisten de buurtbewoners niks. Daar schrikken ze van. In het huis van de 41-jarige man lagen honderden grammen drugs, waaronder 'pink cocaïne'.

De politie ging in de nacht van zondag op maandag naar het huis om geluidsapparatuur in beslag te nemen. Na de zoveelste melding van geluidsoverlast vonden de agenten het mooi geweest. Binnen vonden ze een honkbalknuppel met prikkeldraad, spullen voor het kweken van hennep en allerlei soorten drugs: enkele honderden grammen ketamine,

twintig gram amfetamine,

tien milliliter GHB,

drie gram MDMA,

twee gram hennep. Op meerdere plekken in het huis lag roze poeder. Het bleek om 194 gram tucibi te gaan, ook wel 'pink cocaïne' genoemd. Alle drugs zijn in beslag genomen. “De man liep rustig met de agenten mee en is in een de politieauto meegenomen”, vertelt een overbuurman. De man zit nog vast voor verder onderzoek.

"Van drugs heb ik nooit wat gemerkt.”

De woning van de verdachte is potdicht. Aan de achterkant hangt er prikkeldraad op de schutting. Er hangen camera’s in de achtertuin en de stoep ligt vol rotzooi, zoals lege wijnflessen. De naaste buren willen niet praten over hun buurman. Een bewoner van de flat naast het huis: “Als ik ’s avond ga slapen hoor ik: 'Kaboem, kaboem, kaboem!' Je trilt gewoon in je bed.” Hij weet ook te vertellen dat de opgepakte man een ex-militair is. Dat staat ook in grote letters op zijn voordeur: 'Korps Commandotroepen'. “Een drugsapotheek? Hier? Daar schrik ik van”, vertelt een andere buurtbewoner. “We hebben heel veel last van deze man. Gewoon continu geluidsoverlast. Maar van drugs heb ik nooit wat gemerkt.”

“Je zag hem nooit aan de voorkant van zijn huis."