Na misstanden bij sociale werkplaats neemt gemeente Den Bosch maatregelen

Ongewenst gedrag wordt harder aangepakt en leidinggevenden van Weener XL moeten hun werk beter gaan doen. De gemeente Den Bosch wil zo de werkomstandigheden bij de sociale werkplaats verbeteren. Medewerkers klaagden lang over intimidatie, scheldpartijen, angstcultuur en vernederingen op de werkvloer. De directie van de Weener XL groep mag blijven zitten.

De gemeente Den Bosch neemt de adviezen over van een onafhankelijk onderzoek dat is gedaan door de oud burgemeester van Amsterdam, Job Cohen en FNV bestuurder Marco Schipper. Met de verbeteringen en maatregelen heeft het college er vertrouwen in dat de rust bij Weener XL terugkeert.

Leidinggevenden van de Weener XL groep in Den Bosch krijgen cursussen om:

personeel beter te kunnen aansturen

beter te communiceren

ongewenst gedrag te signaleren en harder aan te pakken

Ook komt er extra leidinggevend personeel bij. De Bossche wethouder Marianne van der Sloot neemt alle conclusies het onderzoek over. “Waar het mij om gaat is dat we zoveel mogelijk mensen op een goede en veilige manier aan het werk helpen. Daar hebben we mensen voor nodig die daar leiding aan geven. Daar heb ik vertrouwen in.”