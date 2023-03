Vajèn van den Bosch over haar lange weg naar 'Les Misérables'

Het is al veertien jaar geleden dat de musical 'Les Misérables' in Nederland werd opgevoerd, in 2008. Vajèn van den Bosch uit Oijen was er toen bijna bij geweest. Ze was amper 9 jaar oud toen ze auditie deed voor de rol van de jonge Eponine. De rol ging destijds aan haar voorbij. Deze editie is het wel gelukt. Ze speelt nu als 25-jarige de rol van van de volwassen Eponine. In het tv-programma 'KRAAK Vraagt Door' vertelt de musicalster deze woensdag over de lange weg die ze aflegde om haar droom te verwezenlijken.

Misschien deed ze als kind wel te veel haar best. Ze gaf alles maar dat was wat overvloedig naar mening van de auditiecommissie. “Ze vroegen me om wat zachter te zingen. Maar dat kon ik gewoon niet,” vertelt ze. De audities voor de volwassen Eponine verliepen ook niet gemakkelijk. Terwijl ze in Hamburg schitterde als Alphaba in de musical Wicked, deed Vajèn van den Bosch in Nederland maar liefst zeven keer auditie voordat ze de rol kreeg.

"Ze wilden dat ik dat muurtje om mezelf naar beneden zou halen en dat vond ik heel moeilijk.”

“Les Misérables draait om het pure, echte gevoel en ik vond het moeilijk om dat tijdens audities te laten zien. Ze wilden dat ik dat muurtje om mezelf naar beneden zou halen en dat vond ik heel moeilijk,” bekent Vajèn. Uiteindelijk lukte het en kreeg ze de zo vurig gewenste rol. Na de start begin maart in het Amsterdamse Carré gaat de reizende voorstelling nu naar Rotterdam. In juni doet de musical Breda aan, in september is Les Misérables te zien in Eindhoven.

“Het is topsport, je leeft alleen nog voor de voorstelling.”