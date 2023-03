Vajèn van den Bosch komt op adem bij haar ouders na spannende première

Voor musicalster Vajèn van den Bosch (24) kwam zondagmiddag een droom uit. Ze speelde Eponine, een van de hoofdrollen in Les Misérables, en de recensies zijn lovend. Een dag later komt ze op adem bij haar ouders in Oijen. "Dat is gezellig, vertrouwd en niet zo hectisch als Amsterdam."

Als tienjarige meisje zag ze de musical Les Misérables in Londen. "Dat heeft zo'n enorme indruk gemaakt", vertelt Vajèn in het radioprogramma Afslag Zuid. "Ik dacht destijds: als ik toch ooit eens in zo'n productie op het podium mag staan. En nu is dat gelukt en de première verliep ook nog eens helemaal goed", klinkt het opgelucht.

"Je wilt dat alles goed gaat."