Reizigersorganisatie wil dassen met spoed weg: 'En zet extra treinen in'

Er moeten snel extra treinen worden ingezet om de overlast voor reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven te beperken. Dat zegt reizigersorganisatie Rover. Ook moeten de dassen die de problemen rond het spoor veroorzaken, snel worden verplaatst. "Daarvoor moet met spoed een ontheffing komen."

ProRail liet woensdagmiddag weten dat er zeker tot en met volgende week dinsdag geen treinen rijden tussen Den Bosch en Eindhoven. Een aantal dassen heeft een burcht gebouwd onder het spoor bij Esch, dat daardoor kan verzakken. Eerder deze maand gebeurde precies hetzelfde al in Friesland.

De dieren moet eerst verplaatst worden, maar dat is lastig omdat de das een beschermde soort is. Toch hamert Rover op de Flora- en Faunawet, die het bij dringende redenen wel mogelijk maakt om de dassen naar een andere plek te brengen. "Nu twee spoorlijnen zijn ondergraven en het treinverkeer daardoor is stilgelegd, is die reden zeker aanwezig."

Daarnaast wil Rover dat ProRail voortaan extra maatregelen neemt om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. "Bijvoorbeeld door spoordijken regelmatig te controleren en rasters te plaatsen. Maar dat moet dan wel gebeuren vóórdat de dassen zich op zo'n locatie vestigen."

Creatieve oplossingen

Hoewel de echte oplossing dus bij het verwijderen van de dieren ligt, ziet Rover de komende dagen een misschien nog wel belangrijkere rol voor de NS. "Reizigers zijn nu aangewezen op beperkte omreismogelijkheden en extra overstappen." De organisatie ziet graag 'creatieve oplossingen'.

"Denk aan tijdelijke intercity-verbindingen tussen Utrecht en Tilburg en extra intercity's tussen Eindhoven, Tilburg en Breda." Ook wordt een pendeltrein tussen Den Bosch en Vught genoemd, zodat reizigers naar Vught zonder omreizen thuis kunnen komen.

Extra treinen in de spits

Een woordvoerder van de NS geeft aan dat er een aantal maatregelen zijn genomen om de druk op bepaalde treinen te verlichten. "Zo rijden we tot het weekend in de ochtend- en middagspits drie keer extra tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. En we zorgen voor langere treinen. Wat betreft de reizigers uit Vught: daarvoor rijden nu bussen, waarmee de extra reistijd beperkt blijft. 'Even' wat extra treinen inzetten, dat gaat niet zo makkelijk helaas."

Dat heeft met verschillende factoren te maken, legt hij uit. "Denk aan de capaciteit. Als je ergens extra treinen inzet, heb je er ook de mensen voor nodig. Plus, het moet ook maar net passen op het spoor. Je hebt bijvoorbeeld ook te maken met goederentreinen. En daarvan rijden er een hoop door Brabant. Maar we doen ons uiterste best."

