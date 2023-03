Waterbuffels melken bezorgde Frens slapeloze nachten, nu is hij dolblij

Omringd door 'zijn dames' in de stal, staat Frens van Oirschot te glunderen van trots. Hij maakt kans op de titel Agrarisch ondernemer van het jaar 2023. "Deze nominatie voelt als het winnen van de Champions League. Echt geweldig!" De boer uit Boxtel gooide in 2018 het roer om en ruilde zijn koeien in voor waterbuffels. "Daar heb ik wel van wakker gelegen, hoor."

De koerswijziging van Frens en zijn gezin ging niet over een nacht ijs. "Met melkvee was het op je tenen lopen en topsport bedrijven. Het werd lastig om de rekeningen te betalen. Mijn ouders zagen dat ook. Ze zien dat je als mens verandert, dat je prikkelbaar wordt." Frens vond het moeilijk om zijn ouders te vertellen over zijn beslissing "Sinds 1885 zitten wij hier. En toen ging ik, 'die snotaap', ineens beslissen dat de koeien eruit gingen en we iets anders zouden doen," vertelt hij lachend. Toch heeft de waterbuffelboer nooit echt spijt gehad. "Behalve in het begin dan. Ik was de eerste keer een hele dag bezig met het melken van negen buffels en dacht waar ben ik aan begonnen? Daar heb ik wel wakker van gelegen."

"We doen dit als als gezin, samen."

Achteraf bleek het een hele goede beslissing die volgende week mogelijk wordt bekroond met de prijs voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2023. "Eigenlijk hebben we al gewonnen," zegt zijn vrouw trots. "We zitten bij de laatste vijf. Het mooie is dat we dit met z'n allen doen: als gezin, samen. Dat heb ik de vakjury ook verteld." Hun 20-jarige zoon Thijm stuurt iedere ochtend alle buffels de melkrobot in. "Hij zorgt voor ze, voert ze, maakt schoon en levert bestellingen af. Eigenlijk helpt hij mee met alle dagelijkse werkzaamheden." Ook Lau (9) draagt zijn steentje bij. "Hij helpt soms mee met de rondleidingen op vrijdag. Dan is onze boerderijwinkel open en kan iedereen langskomen om de waterbuffels te bewonderen."

"Ik denk soms dat ze er bij de Beekse Bergen jaloers op zijn."