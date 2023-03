Gezin haalt dakloze Thomas van straat en neemt hem in huis

De dakloze Thomas heeft voorlopig weer een plek om te slapen. De 33-jarige Bredanaar werd door de daklozenopvang in zijn stad voor straf twee maanden op straat gezet. Hij kan nu de overgebleven zes weken wonen bij de familie Bakels in Tilburg. Het echtpaar geeft Thomas niet alleen een dak boven het hoofd, maar helpt hem ook zijn leven weer op orde te krijgen. "Thomas is zeer welkom."

Wat er met Thomas gebeurt, druist tegen alles in waar de familie Bakels voor staat. Zij kunnen er met hun pet niet bij dat Thomas juist door een daklozenopvang op straat is gezet. Ook al heeft hij daar regels overtreden. "Wat iemand ook doet, je dondert niemand op straat", zegt Aernout Bakels. De Bredase advocaat Peter Schouten maakte zich onlangs hard voor de dakloze Thomas. Zo begon hij Team Thomas. "Een soort interventieteam dat ervoor zorgt dat daklozen die op deze manier met de overheid te maken krijgen snel worden geholpen. Bij Thomas is dat razendsnel gelukt en daar ben ik dolblij om", zegt Schouten.

"Mensen in nood moet je helpen, dat heb ik van mijn vader en grootmoeder geleerd."

Het interventieteam ging aan het werk en Thomas kan vanaf vrijdag terecht bij de familie Bakels. "Wij zeiden eigenlijk meteen ja", vertelt Aernout. "Als er iemand voor de deur staat voor hulp, dan doen wij altijd open. Mensen in nood moet je helpen, die geef je altijd een bed en te eten. Dat heb ik van mijn vader en grootmoeder geleerd." Het is ook een geloofskwestie, want Aernout en en zijn vrouw Irene zijn wedergeboren christenen. Maar dat is geen probleem voor Thomas. "Ik ben er heel blij mee", vertelt hij. "Dat ze gelovig zijn, maakt me niks uit want iedereen moet dat zelf weten. Ik heb kennis met ze gemaakt en het zijn gewoon heel aardige mensen." Thomas gaat bij het Tilburgse echtpaar gewoon meedraaien in hun huishouden. En dus ook leven volgens de huisregels, al is er volgens de familie grote vrijheid in huize Bakels. Maar blowen in huis willen ze bijvoorbeeld toch liever niet. Thomas, die disciplinair de nodige problemen had bij de daklozenopvang, neemt het voor lief. "Er zijn geen regels uitgesproken, maar dat is wel normaal als je met elkaar in een huis leeft."

"We gaan onze stinkende best doen om het leven van Thomas weer op de rails te krijgen."

Hij valt met zijn neus in de boter, want Aernout gaat hem met zijn vrouw met meer helpen dan alleen het dak boven het hoofd. "Het is ook een stukje zorg en opvoeden", vindt Aernout. "We gaan onze stinkende best doen om zijn leven weer op de rails te krijgen. Dat Thomas werk krijgt en zijn dochter weer kan zien." Zaken die helemaal passen in de filosofie van Team Thomas van advocaat Peter Schouten. Via zijn bedrijf Breda Transport gaat Aernout Bakels dan ook de stichting financieel steunen. "Het idee is om het concept breed uit te rollen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Zo zijn we al bezig met een Team Thomas voor Tilburg." Thomas zit de komende tijd in Tilburg, maar zal eenmaal per week naar Breda komen. Op donderdagmiddag blijft hij voorlopig op de Grote Markt demonstreren tegen het beleid van de daklozenopvang. "Ik weet niet of ik er na deze zes weken terugkeer, maar anderen hebben het ook nodig", aldus Thomas. LEES OOK: Mensen worden te snel op straat gezet bij daklozenopvang Breda