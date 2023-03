Elrieke telt opnieuw stemmen na te lange verkiezingsnacht in Oss

Stapels stembiljetten lagen woensdagmorgen te wachten op tafels in de hal van het gemeentehuis van Oss. De stemmen van een aantal stembureaus moesten worden herteld. "Bij acht stembureaus bleek er iets niet te kloppen en dan moet er volgens de wet opnieuw worden geteld", zegt Geert Deenen, projectleider verkiezingen Oss.

Dat er pas nu en niet op de verkiezingsdag zelf opnieuw wordt geteld, heeft vooral te maken met de tijdsdruk en de belasting van de medewerkers op de stembureaus, legt Geert Deenen uit. "Er was iemand bij die niet had geslapen in de verkiezingsnacht van woensdag op donderdag. Die heeft even onder de douche gestaan en ging daarna door."

Elrieke Broeksteeg is een van de medewerkers van het stembureau die woensdagmorgen voor de tweede keer stemmen aan het tellen waren. Ze werkt bij de gemeente Oss en was vorige week voorzitter van een stembureau: "Het hertellen is wel heel anders. Het gebeurt in een veel kleinere setting en het zijn allemaal verse, goed gemotiveerde mensen. Het is leuk om naar een speld in een hooiberg te zoeken. Want ergens is er een klein foutje ingeslopen en dat zijn we aan het opsporen."

Volgens Elrieke ging het om menselijke fouten: "Bij een stembureau was één tel verschil in de stempassen en volmachten. Bij een ander stemlokaal is op het stemformulier het verkeerde kruisje gemarkeerd."

Ook Elrieke heeft vorige week tot diep in de nacht moeten tellen: "Het was half vier toen we er noodgedwongen mee stopten. Omdat je dan echt niet meer scherp genoeg bent om door te kunnen."