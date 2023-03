Jelle Leemans verdween spoorloos, politie denkt dat Eduard F. hem doodde

Jelle Leemans kwam in november 2013 wiet kopen in Roosendaal, maar verdween spoorloos. Politie en justitie denken dat de 51-jarige Eduard F. uit Etten-Leur meer weet over zijn verdwijning en de Belg heeft vermoord. Bij het begin van de rechszaak gaf de verdachte donderdag toe dat hij zakendeed met de vermiste Belg. Maar hij ontkent dat hij Leemans heeft vermoord. Hij zegt dat hij slachtoffer is van leugens.

Eduard F. heeft kort na de verdwijning dik twee maanden in voorarrest gezeten. In afwachting van de rechtszaak mocht hij naar huis. Het onderzoek van de recherche duurde bijna tien jaar. Ieder jaar werd er wel een puzzelstukje toegevoegd aan het duizenden pagina's dikke dossier. Een dag voor het proces kwam er nog tip binnen.

Bos

Eduard F. legde aan het begin van het proces een verklaring af over de dag waarop Leemans spoorloos verdween, 21 november 2013. “Ik heb die dag Jelle gezien. Ik ben naar hem toe gegaan bij twee parkeerplaatsen in een bos net buiten Roosendaal. Ik heb een keer of vijftien dingen met hem gedaan.”

De rechtbankvoorzitter vroeg of hij Leemans drugs had verkocht? “Daar laat ik mijn eigen niet over uit. Ik denk dat we weten waar we over praten. Ik heb 15.000 euro gekregen. Ik heb maar een aantal stuks aan hem gegeven”. De rechter vroeg of het om hennep ging. De verdachte knikte. Het ging om drie kilo, vertelde hij later. Jelle was een belangrijke klant, gaf hij toe.

Verdwijning

De verdachte vertelde dat hij op de dag van de verdwijning niet alleen was. Verder zweeg hij. “Ik ga over anderen niks zeggen. Er zijn nog steeds ogen in mijn rug geprikt.”

De drugshandel staat niet in de aanklacht tegen Eduard F. Daar kan hij dus niet voor veroordeeld worden. Wel voor de moord op Leemans en het laten verdwijnen van het lichaam. De politie vond aanwijzingen en sporen die zouden aantonen dat F. een rol speelde bij die verdwijning. Hij zou in ieder geval de laatste of een van de laatsten zijn die hem sprak.

Een van de mobieltjes van F. was een tijdlang op dezelfde plek als het telefoontoestel van Leemans.

De Audi van Jelle is enkele uren na de verdwijning geflitst bij Brasschaat in België met een onbekende achter het stuur. Er reed ook een auto auto die op naam stond van een Roosendaalse vriend van F.

De Audi van Leemans is daarna in Merksem in België geparkeerd door een onbekende man. Er zat DNA van F. op de veiligheidsgordel en op de versnellingspook. Bovendien zaten in de achterbak bloedspetters van Jelle.

Ook op de achterbank van de Seat van F. zaten bloedspetters van Jelle.

F. zegt dat hij nooit in de wagen van Jelle van heeft gereden. Jelle zat wel vaker bij hem in de auto en had misschien een bloedneus, beweert hij. Over zijn maat uit Roosendaal wil hij niks zeggen.

Verklaring drugsbaron

Er is ook een stapel belastende verklaringen van onder meer veroordeelde drugsbaron Kobus Lorsé. Kort voor zijn dood sprak de terminale Rotterdammer nog met de politie. Kobus vertelde dat hij F. had gevraagd: “Ed, heb je hem van kant gemaakt?" Volgens hem zei F. ja. "Maar die vinden jullie toch niet meer terug." F. noemde dat verhaal een 'dikke leugen'.

Donderdagmiddag komen de nabestaanden aan het woord. Daarna komt het Openbaar Ministerie (OM) met de strafeis.