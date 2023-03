Co (69) betrapt nepbankmedewerkers en is 'de held van Rucphen'

In de buurt noemen mensen hem nu al 'de held van Rucphen'. De 69-jarige Co lokte woensdag oplichters in de val, die het op zijn bankpasjes hadden gemunt. Terwijl hij de nepbankmedewerkers aan de lijn had, belde hij met een andere lijn gauw de politie. Toen de criminelen bij Co aanbelden, werden ze door agenten in de boeien geslagen. "Dit is niet gezond voor een oud mens", zegt hij een dag later.

Co keek woensdagmiddag op zijn bank naar wielrennen op de televisie, toen zijn vaste telefoon ging. Aan de lijn had hij een beleefd sprekende man, die zich voorstelde als medewerker van zijn bank. Hij zei ICT-beveiliger te zijn, waardoor hij kon voorkomen dat criminelen een groot geldbedrag van Co's rekening hadden gehaald. De man vroeg Co of hij zijn Rabobank-pasjes bij de hand had. "Nee, die moet ik even in de keuken halen", zei Co.

Even na vijf uur belde daadwerkelijk iemand aan bij Co. "Hij was een knappe, prachtig geklede en keurig sprekende jongen van een jaar of 18. Ik kon het niet begrijpen. Ik denk nu nog: 'Hoe kan zo'n manneke dat doen?' Als ik een dochter had die er verkering mee zou willen, zou ik hem met open armen hebben ontvangen. Het type ideale schoonzoon", zegt Co.

De politie gaf Co aanwijzingen. Hij moest de zogenaamde bankmedewerker zo lang mogelijk aan de lijn zien te houden. "Die man vroeg mij de bankpasjes in een envelop te doen. Dan zou ik een beveiligingscode krijgen en zou er iemand langskomen om de pasjes op te halen." Gewiekst stopte Co nepbankpasjes in een envelop, die zijn kleinkinderen gebruiken om mee te spelen.

De jongeman vroeg Co of hij juwelen en zwart geld in huis had. Hij zou die dan wel eventjes opbergen in een kluis in Etten-Leur, waar het veilig was voor de belastingdienst. Uiteindelijk liep de man alleen weg met de envelop.

Wat de oplichter niet wist, was dat de politie intussen de hele wijk had afgezet. Co zag hoe de man met zijn handen omhoog tegen de grond werd gewerkt. Iets verderop zaten twee handlangers in een auto, die ook werden opgepakt. In hun auto lagen volgens Co meer bankpasjes verstopt in een kattenbak.

Een dag later moet Co nog bijkomen van het spannende avontuur. "Ik heb slecht geslapen en heb geen eetlust meer. Vanmorgen kwam ik uit bed en voelde me alsof ik gisteravond een bak bier op had." Dat mensen in de buurt hem nu 'de held van Rucphen' noemen, vindt hij overdreven. "Ik denk wel dat het goed is wat ik heb gedaan. Maar dit is niet gezond voor een oud mens", zegt Co lachend.

