Daten voor jongeren die dat niet durven: 'Ze is nog leuker dan op de foto'

Hoe krijg je ooit een relatie als je eigenlijk niet durft te daten? Gemma van Grinsven begon vorig jaar in Tilburg het datingbureau UNIT Verbindt voor jongeren met een laag zelfbeeld. En de eerste succesvolle matches zijn een feit. Zo hebben bijvoorbeeld Pascal en Irene elkaar gevonden: “Ze was nog veel leuker dan op de foto. We zien elkaar nu ieder weekend.”

Drie op de tien jongeren hebben psychische problemen door angsten en een laag zelfbeeld. Vind dan maar eens een relatie. Omdat Pascal en Irene het te spannend vinden om met een journalist te praten, legde het gesubsidieerde en niet-commerciële datingbureau onze vragen aan hen voor. Pascal (33) vindt het moeilijk om contacten aan te gaan. Maar toen Omroep Brabant vorig jaar een artikel schreef over het nieuwe datingbureau, was hij meteen enthousiast: “Ik kreeg het gevoel dat dit wel iets voor mij zou kunnen zijn.” Voor Pascal is het extra moeilijk een relatie te krijgen: “Het lukt me niet goed om vrouwen aan te spreken. Omdat ik niet zoveel mensen ken, ontmoet ik ook weinig nieuwe vrouwen. Ik ben vroeger veel gepest en daardoor ben ik altijd wat afwachtend in contact. Ik heb ook weinig zelfvertrouwen als het om vrouwen gaat.”

"Dit zal vast ook niet gaan lukken."

Toch trok hij de stoute schoenen aan. Met lage verwachting trouwens: “Ik dacht: dit zal waarschijnlijk ook niet gaan lukken.” Pascal kreeg een intake met Gemma en psycholoog Renske Castricum. Zij vertelden hem dat er iemand was die dezelfde interesses had en bij hem paste. Dat was Irene (29). Zij was al jaren op zoek naar een relatie en had al heel wat datingapps geprobeerd. Zonder succes: “Ik heb tijd nodig om aan iemand te wennen en mezelf te laten zien.” Bij de eerste date merkte Irene dat Pascal behoorlijk gespannen was: “Maar dit gaf niet. We hadden genoeg om over te praten.” Pascal: “Ze was nog leuker dan op de foto. Ze was best open en hield het gesprek aan de gang. Ik ging opgelucht naar huis.”

"Er zijn te weinig vrouwen."

Pascal en Irene hebben nu een weekendrelatie. Pascal: “De rest van de week heb ik nodig om me op mijn werk te concentreren en rust te nemen.” Irene: “Met hem erbij voel ik me steeds beter op mijn gemak. Het kost me veel energie, maar het levert soms ook energie op.” Pascal en Irene zijn niet de enige succesvolle match, want de helft van de dates krijgt een vervolg. Toch heeft het datingbureau wel een probleem. Gemma: “Er zijn te weinig vrouwen. Tachtig procent van alle aanmeldingen is man. Vrouwen krijgen makkelijker sociale contacten en richten zich eerder op vriendschappen.” Daarom heeft Gemma het project aangepast. Ze richt zich nu ook op vriendschappen: “Mannen kunnen samen wandelen in de natuur, naar een museum of hun hobby delen. Zo kunnen ze hun eenzaamheid aanpakken.”

"Ik vind het een lotje uit de loterij."

Het datingbureau begon als proef. Het gaat sowieso nog een jaar door met het regelen van dates en organiseren van activiteiten. Deze week is Autismeweek en daarom houdt UNIT vrijdag een symposium over de positieve kanten van autisme. Irene en Pascal willen anoniem blijven. Daarom hebben we niet hun echte namen gebruikt.