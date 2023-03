Gevonden geld moet je niet in je portemonnee stoppen, want dat is strafbaar

Wat zou jij doen als er 500 euro uit een pinautomaat steekt en er niemand te bekennen is? Een man in Beek en Donk wist het wel: hij hield het geld zelf. Maar de politie dreigt nu camerabeelden te delen als de dader zich niet meldt. Wanneer ben je eigenlijk strafbaar als je geld op straat vindt?

Je bent sneller een dief dan je denkt, legt voormalig hoofofficier van justitie Jan Wolter Wabeke uit Best uit. “Als je een 2 euro munt op straat vindt en oppakt, zal niemand daarvan opkijken. Maar het is niet van jou en dus een vorm van diefstal.”

De ‘pindief’ in Beek en Donk wist waarschijnlijk dat hij fout bezig was. Want zeventien seconden eerder probeerde de rechtmatige eigenaar van het geld te pinnen. Omdat het zolang duurde ging die pinner weg. Maar ook als je toevallig langsloopt ben je strafbaar. “Iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat geld niet uit de automaat komt, zonder dat iemand daar een pasje in heeft gezet. En dus ben je strafbaar als je het meeneemt en niet meldt.”

Dat de politie deze zaak zo hoog opneemt en camerabeelden dreigt te delen, begrijpt Wabeke wel. “Diefstal bij en via pinautomaten is onderdeel van een strenger beleid geworden." Welke straf de man boven het hoofd hangt als hij zich niet meldt, durft de jurist niet te zeggen. “Als het een onnozele jongen is is het anders dan een sluwe drugshandelaar. Maar als hij geen strafblad heeft wordt het vermoedelijk een geldboete of taakstraf.”

En wat je het beste kan doen als je zelf geld vindt in een betaalautomaat? Wacht dan even. Dan gaat de klep namelijk vanzelf dicht en wordt het geld automatisch teruggestort op de rekening van de eigenaar.

