Revanche voor Wim Hillenaar: hij wordt burgemeester van Maastricht

Wim Hillenaar (54) uit Cuijk wordt burgemeester van de gemeente Maastricht. De gemeenteraad heeft hem donderdagavond voorgedragen als opvolger van Annemarie Penn-te Strake. Vorig najaar werd Hillenaar nog gepasseerd als burgemeester van Land van Cuijk, waarvan hij wel waarnemend burgemeester was.

Hillenaar zal naar verwachting op 10 juli worden geïnstalleerd in de Limburgse hoofdstad. De CDA'er was elf jaar burgemeester van de gemeente Cuijk, voordat die opging in Land van Cuijk. Marieke Moorman werd gekozen tot burgemeester van de nieuwe gemeente. Hillenaar stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

Bijna vier maanden later spreekt hij euforisch over zijn nieuwe gemeente. "Wat een prachtige stad, Maastricht! Zoveel geschiedenis. Zoveel verscheidenheid."

'Autoriteit en warme uitstraling'

John Steijns, de voorzitter van de vertrouwenscommissie in Maastricht, is ook tevreden: "Hillenaar is een burgemeester voor alle inwoners van Maastricht. Hij heeft de autoriteit en warme uitstraling die de inwoners vragen."

